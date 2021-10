Predstavitelia Talibanu a EÚ sa v utorok stretnú v Dauhe

Dauha 11. októbra (TASR) - Predstavitelia Talibanu sa v utorok stretnú so zástupcami Európskej únie v katarskej Dauhe. Oznámil to v pondelok úradujúci afganský minister zahraničných vecí Amír Chán Muttakí, informuje agentúra AFP.



Muttakí sa vyjadril po rokovaniach, ktoré cez víkend viedla v Dauhe delegácia Talibanu s predstaviteľmi Spojených štátov. "Zajtra sa stretávame so zástupcami EÚ," uviedol.



Minister dodal, že zástupcovia Talibanu sa už stretli s predstaviteľmi nemeckej vlády a tiež s jedným britským poslancom. Stretnutia, ktoré absolvovala delegácia Talibanu so zástupcami iných krajín, pritom označil za "dobré".



"Chceme mať dobrý vzťah s celým svetom. Veríme vo vyvážené medzinárodné vzťahy. Veríme, že takýto vyvážený vzťah môže Afganistan zachrániť pred nestabilitou," dodal minister.



Americká delegácia sa s predstaviteľmi Talibanu stretla v Dauhe v sobotu a v nedeľu. Išlo o prvé priame rozhovory USA a Talibanu od chaotického ukončenia odsunu amerických vojakov z Afganistanu v závere augusta.



USA zdôraznili, že tieto stretnutia neznamenajú, že Washington uznáva vládu Talibanu.



Taliban uviedol, že rozhovory "prebiehali dobre", pričom Washington uvoľnil humanitárnu pomoc pre Afganistan po súhlase, že takáto podpora nebude spájaná práve s oficiálnym uznaním vlády Talibanu. USA podľa hovorcu hnutia dostali aj uistenie, že hnutie neumožní, aby afganské územie využívali extrémisti na organizáciu útokov na iné krajiny.