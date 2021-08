Predstavitelia Talibanu: V Afganistane nebude prechodná vláda

Kábul 15. augusta (TASR) - V Afganistane nebude prechodná vláda a militantné hnutie Taliban očakáva od afganskej vlády úplné odovzdanie moci. Pre agentúru Reuters to v nedeľu uviedli dvaja predstavitelia Talibanu.



Hovorca Talibanu Suhajl Šáhín predtým v nedeľu pre stanicu BBC uviedol, že Taliban chce prevziať kontrolu nad Afganistanom "v najbližších dňoch". Podľa jeho slov je zámerom Talibanu vytvoriť "inkluzívnu" islamskú vládu, v ktorej budú mať zastúpenie všetci Afganci, teda aj tí, ktorí nie sú príslušníkmi hnutia.



Afganský úradujúci minister vnútra Abdul Sattár Mirzákval v nedeľu tvrdil, že v krajine dôjde k "pokojnému odovzdaniu moci" prechodnej vláde.



Po tom, čo bojovníci Talibanu v nedeľu vstúpili do afganskej metropoly, opustil tamojší prezident Ašraf Ghaní krajinu a odcestoval do Tadžikistanu. Oznámil to vysokopostavený predstaviteľ afganského ministerstva vnútra. Očakáva, že afganský prezident Ašraf Ghaní rezignuje v priebehu niekoľkých dní, ak nie hodín.



Reuters s odvolaním sa na dvoch vysokopostavených veliteľov Talibanu tiež informoval, že militanti z tohto hnutia prenikli do prezidentského paláca v Kábule a prevzali nad ním kontrolu. Miestna vláda to však zatiaľ nepotvrdila.