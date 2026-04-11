Predstavitelia USA a Iránu vedú v Islamabade priame rokovania
V miestnosti v Islamabade bol prítomný aj náčelník pakistanskej armády, ktorý v rokovaniach vystupoval ako sprostredkovateľ.
Autor TASR
Islamabad 11. apríla (TASR) - USA, Pakistan a Irán vedú v Islamabade priame trojstranné rokovania, uviedol v sobotu Biely dom. Formát rozhovorov medzi americkou a iránskou delegáciou bol doposiaľ nejasný. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters a britských staníc BBC a Sky News.
Vysokopostavený predstaviteľ Bieleho domu uviedol, že všetky tri strany vedú priame rokovania, čo je odklon od nedávnej praxe, keď Teherán a Washington využívali metódu nepriamych rokovaní, pri ktorých sprostredkovatelia prenášali správy medzi oboma stranami.
Podľa agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na nemenovaný pakistanský zdroj, rokovania medzi americkým viceprezidentom J. D. Vanceom, osobitným vyslancom Stevom Witkoffom a zaťom prezidenta Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom na jednej strane a s predsedom iránskeho parlamentu Mohammadom Bákerom Kálíbáfom a ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím na strane druhej, trvali približne dve hodiny, po ktorých si delegácie urobili prestávku. V miestnosti v Islamabade bol prítomný aj náčelník pakistanskej armády, ktorý v rokovaniach vystupoval ako sprostredkovateľ.
Podľa iránskej agentúry Tasním rokovania po krátkej pauze opäť pokračujú.
Stanica BBC uviedla, že ide o rokovania na najvyššej úrovni medzi USA a Iránom od islamskej revolúcie v roku 1979.
