Predstavitelia USA, Európy a Ukrajiny budú rokovať v Londýne

Paríž 17. apríla (TASR) - Ďalšie stretnutie predstaviteľov Spojených štátov, Francúzska, Británie, Nemecka a Ukrajiny sa uskutoční budúci týždeň v Londýne. Oznámil to vo štvrtok Elyzejský palác po stretnutí francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona so zástupcami spomínaných štátov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Macron vo štvrtok rokoval s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, osobitným vyslancom amerického prezidenta Steveom Witkoffom a ukrajinskými predstaviteľmi a zástupcami Británie a Nemecka. Francúzsko ocenilo štvrtkové rozhovory v hlavnom meste, ktoré označilo za vynikajúce. „Dnes sme v Paríži odštartovali pozitívny proces, do ktorého sú zapojení aj Európania,“ povedal francúzsky predstaviteľ.



Macron v prejave na stretnutí s európskymi a americkými predstaviteľmi v Paríži podľa stanice Sky News v súvislosti s vojnou na Ukrajine povedal, že všetci chcú udržateľný mier.



„Toto je veľmi významná príležitosť na názorové zblíženie s ukrajinskými priateľmi, Európanmi a vami,“ povedal francúzsky prezident predstaviteľom USA.



Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak uviedol, že rozhovory sa týkali toho, ako dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier na Ukrajine. Diskutovalo sa tiež o nasadení mnohonárodného vojenského kontingentu na Ukrajine po prípadnom dosiahnutí mierovej dohody a o vytvorení „účinnej bezpečnostnej architektúry“, dodal Jermak podľa Sky News.



Jermak vo štvrtok ráno na sieti X oznámil, že do francúzskej metropoly pricestoval spolu s ministrom zahraničných vecí Andrijom Sybihom a ministrom obrany Rustemom Umerovom.



Osobitný vyslanec USA pre Ukrajinu Keith Kellogg, ktorý bol tiež v Paríži, zverejnil na X svoju fotografiu s vedúcimi predstaviteľmi ukrajinskej delegácie. „Veľmi produktívne stretnutia v Elyzejskom paláci o úsilí ukončiť vojnu medzi Ukrajinou a Ruskom,“ napísal.