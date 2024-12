Predstavitelia USA sa stretnú s novým vedením Sýrie

Washington 20. decembra (TASR) - Americkí diplomati pricestovali do Sýrie na rokovania s novým vedením krajiny, uviedlo v piatok ministerstvo zahraničných vecí USA. Ide o prvú oficiálnu diplomatickú misiu USA v Damasku od vypuknutia občianskej vojny v roku 2011. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Diplomati sa počas návštevy Sýrie stretnú nielen so zástupcami islamistickej skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS), ktorá zvrhla prezidenta Bašára Asada, ale taktiež s aktivistami, občianskou spoločnosťou či členmi menšinových skupín, spresnilo ministerstvo.



Americkí predstavitelia budú so Sýrčanmi hovoriť o "ich vízii budúcnosti" Sýrie a o prípadnej podpore týchto snáh zo strany USA, informoval hovorca ministerstva.



Hovorca ďalej oznámil, že delegáciu USA tvorí Barbara Leafová, ktorá je najvyššou predstaviteľkou ministerstva zahraničných vecí pre Blízky východ, a dlhoročný diplomat Daniel Rubinstein, ktorý je zodpovedný za angažovanie sa USA v Sýrii.



Spojené štáty naďalej pátrajú po Američanoch, ktorí zmizli v Sýrii, preto sa k delegácii pridal aj vedúci predstaviteľ USA pre rukojemníkov Roger Carstens, píše AFP.



Sýrski povstalci vedení HTS, kedysi napojenou na al-Káidu, spustili koncom novembra nečakanú ofenzívu proti režimu dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Úspešne ju zavŕšili 8. decembra dobytím Damasku. Asad následne ušiel do Moskvy. Zvrhnutím jeho režimu sa v Sýrii skončila 13-ročná občianska vojna aj polstoročná vláda klanu Asadovcov.