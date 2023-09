Vojak, ktorý utiekol do KĽDR, je v americkej väzbe, tvrdia USA

Soul 27. septembra (TASR) - Americký vojak Travis King, ktorý pred dvoma mesiacmi prekročil hranice Severnej Kórey, je v americkej väzbe, uviedli v stredu americkí predstavitelia. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AP. Jeden z predstaviteľov uviedol, že Kinga previezli do americkej väznice v Číne.



Pchjongjang predtým uviedol, že 23-ročného Kinga vyhostí. Časť pozorovateľov to prekvapilo, pretože očakávali, že KĽDR bude jeho zadržiavanie predlžovať, aby si vynútila od Washingtonu ústupky.



Kingovo vyhostenie neukončilo jeho problémy ani mu nezabezpečilo taký oslavný návrat domov, aký sprevádzal prepustenie iných zadržaných Američanov.



Jeho osud je neistý, keďže americká armáda ho považuje za dezertéra. To môže znamenať trest v podobe pobytu vo vojenskom väzení, prepadnutia platu alebo prepustenia zo služby.



King sa 18. júla počas civilnej prehliadky pohraničnej dediny v demilitarizovanej zóne dostal do Severnej Kórey. Stal sa tak prvým Američanom, ktorého zadržali v KĽDR za uplynulých takmer päť rokov.



V čase, keď prekročil hranice, mal King smerovať do základne Fort Bliss v štáte Texas po prepustení z väzenia v Južnej Kórei, kde bol odsúdený za napadnutie.



Severokórejská tlačová agentúra KCNA v stredu informovala, že úrady ukončili vypočúvanie Kinga. Uviedla, že sa priznal k nelegálnemu vstupu na územie KĽDR, pretože v sebe prechovával "zlé pocity voči neľudskému zaobchádzaniu a rasovej diskriminácii" v americkej armáde a bol "rozčarovaný z nerovnej americkej spoločnosti". KCNA pripisovala Kingovi podobné výroky už predtým, ale overiť ich pravosť nie je možné.



King pochádza z amerického štátu Wisconsin a ako jeden z 28.000 amerických vojakov v Južnej Kórei pôsobil ako odstrašujúci prostriedok proti prípadnej agresii Severnej Kórey. Americkí predstavitelia vyjadrili obavy o jeho stav, pričom sa odvolávali na kruté zaobchádzanie KĽDR s niektorými americkými väzňami v minulosti.



Prekročenie demilitarizovanej zóny oddeľujúcej Kórejskú republiku od KĽDR je veľmi zriedkavé. Medzi niekoľkými Američanmi, ktorí ju v minulosti prekročili, sú vojaci, misionári, obhajcovia ľudských práv alebo osoby "zvedavé" na KĽDR, jednu z najuzavretejších komunít na svete.