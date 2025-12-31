Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 31. december 2025Meniny má Silvester
< sekcia Zahraničie

Predstavitelia USA, Ukrajiny a Európy diskutovali o ďalších krokoch

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Americký vyjednávač zdôraznil, že v ďalšej práci budú delegácie pokračovať v novom roku.

Autor TASR
,aktualizované 
Washington/Kyjev 31. decembra (TASR) - Vyjednávači Spojených štátov, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ako aj poradcovia pre národnú bezpečnosť z Británie, Francúzska a Nemecka v stredu diskutovali o ďalších krokoch v súvislosti s ukončením vojny na Ukrajine. Na sociálnej sieti X o tom informoval americký vyjednávač Steve Witkoff, informuje TASR.

„V mene amerického prezidenta sme sa zamerali na to, ako prakticky posunúť diskusie o mierovom procese vpred. Diskutovali sme o posilnení bezpečnostných záruk a vytvorení účinných mechanizmov na odstránenie konfliktu, ktoré pomôžu ukončiť vojnu a zabezpečiť, aby sa znovu nezačala,“ napísal Witkoff.



Predstavitelia krajín zapojených do mierového procesu hovorili aj o „balíku prosperity pre Ukrajinu“. Ten by mal podľa Witkoffa zabezpečiť, aby bola Ukrajina po skončení „úspešná, odolná a aby skutočne prosperovala“.

Americký vyjednávač zdôraznil, že v ďalšej práci budú delegácie pokračovať v novom roku.

Šéf ukrajinského vyjednávacieho tímu Rustem Umerov uviedol, že s partnermi počas telefonátu zosúlaďovali spoločné stanoviská a naplánovali ďalšie stretnutia. Ukrajinci sa stretnú s európskymi partnermi 3. januára vo formáte poradcov pre národnú bezpečnosť. Očakáva sa účasť zástupcov viac ako desiatich krajín, ako aj NATO a EÚ. Virtuálne by sa mali pripojiť aj predstavitelia USA. „Budeme pokračovať v práci na riešeniach, ktoré by mali v novom roku priniesť hmatateľné výsledky,“ napísal Umerov na X.
.

Neprehliadnite

Blanár je naďalej za mier na Ukrajine,diplomacia EÚ podľa neho zlyhala

Cestujete do hôr v zahraničí? Na túto vec nezabudnite

Prezident sa počas roka venoval 113 zákonom, podpísal 107 z nich

Pápež František, Armani či Goodallová: Kto nás opustil v roku 2025?