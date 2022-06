Predstavitelia V4 rokovali v Budapešti o preprave obilia z Ukrajiny

Budapešť 24. júna (TASR) - Štátni tajomníci rezortov dopravy členských krajín Vyšehradskej štvorky (V4) rokovali v piatok o riešení prepravy obilia z Ukrajiny, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na spravodajský server index.hu.



Štátny tajomník maďarského rezortu technológie a priemyslu Dávid Vitézy konštatoval, že európske železničné kapacity nestačia na to, aby v požadovanom tempe prepravili na západ ukrajinské obilie doposiaľ vyvážané cez Čierne more.



Podľa jeho slov na schôdzke zástupcovia Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska deklarovali, že urobia všetko pre to, aby pomohli Ukrajine dopraviť jej produkty do Afriky i Ázie.



"Rokujúce strany budú hľadať nové možnosti spolupráce v záujme rozšírenia existujúcich kapacít pri prechode hranicami Európskej únie, ale zmapujú napríklad aj možnosti prepravy po Dunaji," dodal Vitézy.











