Predstaviteľka ukrajinského MO: Bachmut statočne odoláva ruskému tlaku

Kyjev 27. decembra (TASR) - Mesto Bachmut v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny statočne odoláva aj napriek sústredenému úsiliu ruských síl o jeho získanie. V utorok to uviedla námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová, informuje TASR podľa správy americkej televízie CNN.



"Bachmut je v súčasnosti naša východná pevnosť. Nepriateľ tam totiž sústreďuje väčšinu svojho úsilia, vojenského vybavenia a zbraní," povedala Maľarová v rozhovore pre ukrajinskú televíziu.



Dodala, že Moskva dala svojej armáde za cieľ dosiahnuť hranice Doneckej oblasti do konca tohto roka. "Už nedokážu udržať tú obrovskú frontovú líniu, a tak si vyberajú časti, kde môžu maximálne sústrediť svoje úsilie," uviedla.



Maľarová poukázala na to, ako odvážne Bachmut odoláva a koľko strát zaznamenávajú Rusi v bojoch o toto mesto, pričom nedokážu postúpiť ďalej. "Bol tam mierny postup, ale nepriateľ bol vytlačený," dodala.



Mesto Bachmut je považované za kritický bod na fronte na východnej Ukrajine. Akýkoľvek prienik by v tejto oblasti umožnil ruským jednotkám postup hlboko za ukrajinské línie.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vo svojom pravidelnom večernom prejave povedal, že situácia na fronte v okolí Bachmutu a v ďalších oblastiach vo východoukrajinskom Donbase je "zložitá a bolestivá".