Pondelok 20. apríl 2026
Predstierali hru na ruskú ruletu: V zbrani však zostal náboj

Ilustračné foto. Foto: TASR

Sedemnásťročný mladík si zbraň v rámci hry priložil k spánku a stlačil spúšť.

Autor TASR
Rím 20. apríla (TASR) - Sedemnásťročný mladík z Bulharska sa v nedeľu večer v juhotalianskom meste Lecce zastrelil, keď so svojim 28-ročným bratom a ďalším kamarátom predstierali hru na ruskú ruletu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry ANSA a denníka La Gazzetta del Mezzogiorno.

Nešťastie vyšetruje polícia a presné okolnosti incidentu zatiaľ ostávajú nejasné. Podľa doterajších informácií zbraň našli v spálni nebohej matky a legálne patrila jej bývalému partnerovi, 80-ročnému mužovi.

Polícia uviedla, že hoci skontrolovali zásobník, ktorý bol prázdny, v nábojovej komore ostal jeden náboj. Sedemnásťročný mladík si zbraň v rámci hry priložil k spánku a stlačil spúšť. Na následky strelnej rany zomrel v nemocnici.
Neprehliadnite

VIDEO: OSIRELÍ MACKOVIA UŽ DOSTALI MENÁ: Majú slovanskú symboliku

Vráskavec Timmy je na slobode, sprevádzali ho záchranné lode

TÝŽDENNÍK: Dekréty patria minulosti

Grácová obhájila titul na majstrovstvách SR novinárov v stolnom tenise