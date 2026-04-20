Predstierali hru na ruskú ruletu: V zbrani však zostal náboj
Sedemnásťročný mladík si zbraň v rámci hry priložil k spánku a stlačil spúšť.
Rím 20. apríla (TASR) - Sedemnásťročný mladík z Bulharska sa v nedeľu večer v juhotalianskom meste Lecce zastrelil, keď so svojim 28-ročným bratom a ďalším kamarátom predstierali hru na ruskú ruletu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry ANSA a denníka La Gazzetta del Mezzogiorno.
Nešťastie vyšetruje polícia a presné okolnosti incidentu zatiaľ ostávajú nejasné. Podľa doterajších informácií zbraň našli v spálni nebohej matky a legálne patrila jej bývalému partnerovi, 80-ročnému mužovi.
Polícia uviedla, že hoci skontrolovali zásobník, ktorý bol prázdny, v nábojovej komore ostal jeden náboj. Sedemnásťročný mladík si zbraň v rámci hry priložil k spánku a stlačil spúšť. Na následky strelnej rany zomrel v nemocnici.
