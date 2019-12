Predvolebná kampaň v Británii vstúpila do posledného dňa

Londýn 11. decembra (TASR) - Lídri politických strán v Británii majú v stredu pred sebou posledný deň kampane pred štvrtkovými predčasnými voľbami. Ako uviedla stanica BBC, "tváre" politických strán sa budú snažiť sprostredkovať potenciálnym voličom kľúčové posolstvo, s ktorým idú do volieb.



V prípade lídra konzervatívcov Borisa Johnsona pôjde podľa BBC o jeho tvrdenie, že konzervatívci sú jedinou stranou, ktorá môže krajinu posunúť vpred tým, že zrealizuje brexit.



Vodca labouristov Jeremy Corbyn bude na posledných stretnutiach s voličmi prízvukovať záväzok svojej strany, že skoncuje s úspornými opatreniami a dá "nádej ďalšej generácii".



Jo Swinsonová ide do volieb s posolstvom, že ňou vedení liberálni demokrati môžu za predpokladu svojho silného zastúpenia v parlamente zastaviť odchod Británie z EÚ.



Škótska premiérka Nicola Sturgeonová zasa počas kampane opakovane zdôrazňovala, že hlasovanie za Škótsku národnú stranu (SNP) v Škótsku by mohlo zmariť víťazstvo Johnsonových konzervatívcov.



Britskí voliči budú mať vo štvrtok možnosť hlasovať od 07.00 h miestneho času do 22.00 h miestneho času. Čiastkové neoficiálne výsledky hlasovania budú oznamované priebežne počas noci a nasledujúceho dňa.



Keď bude známy konečný výsledok, líder víťaznej strany navštívi Buckinghamský palác a požiada kráľovnú o povolenie vytvoriť novú vládu.



Keď ho kráľovná udelí - čo sa považuje za formalitu -, vymenovaný premiér sa odoberie do tradičného sídla britských ministerských predsedov na ulici Downing Street 10.



Býva zvykom, že dezignovaný premiér vtedy prednesie krátky prejav, v ktorom naznačí plány svojej strany na nadchádzajúce roky.



Podľa prieskumu verejnej mienky, ktorý urobil renomovaný inštitút YouGov, by Konzervatívna strana mala v 650-člennej Dolnej snemovni získať 339 kresiel.



Ako poznamenala agentúra DPA, ide pritom o pokles 20 kresiel oproti predošlému prieskumu YouGovu z 28. novembra. Johnsonovi konzervatívci by však stále získali vyšší počet kresiel než v posledných voľbách v roku 2017, keď získali 317 mandátov. Konečné čísla pre konzervatívcov sa podľa YouGovu môžu pohybovať v rozpätí 311-367 kresiel.



Podľa YouGovu je možné aj to, že väčšinu v parlamente nezíska ani jedna strana. "Znamená to, že vonkoncom nemôžeme vylúčiť, že voľby v roku 2019 prinesú zablokovaný parlament..." vyhlásil šéf politického a spoločenského výskumu YouGovu Anthony Wells.



Opozičná Labouristická strana by si v porovnaní s novembrovým prieskumom polepšila o 20 kresiel a získala by ich tak 231, zatiaľ čo v roku 2017 dosiahla zisk 262 kresiel. Škótska národná strana (SNP) by podľa tohto prieskumu obsadila 41 kresiel a Liberálni demokrati 15.