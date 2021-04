Prefiltrovanú radioaktívnu vodu z Fukušimy vypustia do oceánu

Tokio 9. apríla (TASR) - Japonská vláda sa rozhodla vypustiť do oceánu rádioaktívnu vodu z poškodenej jadrovej elektrárne Fukušima I aj napriek protestom miestnych rybárov. Informovala o tom v piatok tlačová agentúra Kjódó s odvolaním sa na zdroj oboznámený s touto záležitosťou.



Oficiálne rozhodnutie by malo padnúť na utorkovom stretnutí príslušných ministrov. Vypustenie filtrovanej, avšak stále rádioaktívnej vody do mora pravdepodobne vyvolá obavy u spotrebiteľov a susedných krajín, ako sú Čína a Južná Kórea.



Vláda chcela pôvodne rozhodnutie oficiálne oznámiť vlani v októbri. Predchádzali mu roky polemiky o tom, ako sa najlepšie zbaviť odhadovaných 1,23 milióna ton odpadovej vody vrátane tej, ktorou boli reaktory chladené po tom, ako elektráreň v roku 2011 poškodilo obrovské cunami.



Minulý rok vládny výbor pripustil, že vodu je možné aj odpariť. Japonský premiér Jošihide Suga v stredu vyhlásil, že jeho vláda v priebehu niekoľkých dní rozhodne, či vodu do mora vypustí.



Plán vlády odsúdili environmentálni aktivisti, ako aj miestni rybári a poľnohospodári, ktorí sa obávajú, že spotrebitelia sa rybám a plodinám z tejto oblasti budú vyhýbať.



Z vody sa podarilo odfiltrovať väčšinu rádioaktívnych izotopov, jeden z nich, trícium, sa však existujúcimi technológiami nedá odstrániť. Tento rádioaktívny izotop vodíka je podľa odborníkov pre ľudí škodlivý iba vo veľmi vysokých dávkach. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) tvrdí, že správne prefiltrovanú vodu možno zriediť s morskou vodou a následne bezpečne vypustiť do oceánu.