Prehľad návštev českých prezidentov na Slovensku po ich inaugurácii

TASR prináša prehľad návštev českých prezidentov v SR po ich inaugurácii.



1. júla 1993 - Český prezident Václav Havel pricestoval do Smoleníc, kde rokoval s prezidentom SR Michalom Kováčom. Venovali sa najmä zavedeniu nového režimu na spoločnej hranici pre osoby tretích štátov, ako aj zmluve o majetkovom vyrovnaní medzi oboma republikami a neprijateľnosti revízie Benešových dekrétov. Oficiálna návšteva Havla na Slovensku sa uskutočnila 26. mája 1994.



7. novembra 1998 - Ako prvý zahraničný štátnik sa český prezident Václav Havel neformálne stretol v Bratislave s novými najvyššími predstaviteľmi SR - predsedom parlamentu Jozefom Migašom a premiérom Mikulášom Dzurindom. Išlo o jeho prvú zahraničnú návštevu Slovenska po opätovnom zvolení za prezidenta ČR. Na oficiálnu dvojdňovú návštevu Slovenska prišiel po opätovnom zvolení 17. septembra 1999, navštívil vtedy Bratislavu a Košice.



18. marca 2003 - Nový český prezident Václav Klaus zavítal počas prvej zahraničnej cesty do Bratislavy. Po privítacom ceremoniáli, ktorý absolvoval spolu so slovenským prezidentom Rudolfom Schusterom, zasadil v Aleji prezidentov v záhrade Grassalkovičovho paláca gaštan. Má pripomínať jeho návštevu a symbolizovať rozvoj vzťahov medzi oboma štátmi.



10. marca 2008 - Opätovne zvolený český prezident Václav Klaus pricestoval s manželkou Liviou na jednodňovú oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. Bola to jeho prvá zahraničná cesta v druhom funkčnom období.



4. apríla 2013 - Český prezident Miloš Zeman začal spolu s manželkou Ivanou dvojdňovú návštevu Slovenska, na ktorú ho pozval jeho slovenský náprotivok Ivan Gašparovič. Išlo o prvú zahraničnú cestu hlavy Českej republiky potom, ako 8. marca Zeman zložil prezidentský sľub a ujal sa úradu.



5. apríla 2018 - Svoju prvú oficiálnu zahraničnú cestu po opätovnom zvolení do funkcie prezidenta absolvoval Miloš Zeman na Slovensku. Vo Vysokých Tatrách sa stretol so slovenským prezidentom Andrejom Kiskom aj premiérom Petrom Pellegrinim.





Bratislava 12. marca (TASR) - Novozvolený český prezident Petr Pavel pricestuje v pondelok (13. 3.) na nástupnú dvojdňovú návštevu Slovenska, na ktorú ho pozvala hlava štátu SR Zuzana Čaputová. Návšteva sa uskutoční niekoľko dní po slávnostnej inaugurácii. Pavel pokračuje v tradícii svojich predchodcov, keď aj jeho prvá zahraničná cesta smeruje na Slovensko.Po rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky stáli od 1. januára 1993 na čele samostatnej Českej republiky do zvolenia Petra Pavla traja prezidenti: Václav Havel (od 2. februára 1993 do 2. februára 2003), Václav Klaus (od 7. marca 2003 do 7. marca 2013) a Miloš Zeman (od 8. marca 2013 do 8. marca 2023).