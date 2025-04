VEĽKÝ PREHĽAD: Tieto obrady nasledujú po úmrtí pápeža

Vatikán 21. apríla (TASR) - Úmrtím pápeža sa spúšťa séria presne stanovených obradov vrátane oficiálneho potvrdenia jeho smrti a verejného vystavenia jeho tela a následne pohrebu. Tieto obrady však samotný pápež František značne zjednodušil, informuje TASR.



Ako pripomína agentúra AP, nový pohrebný obrad Ordo Exsequiarum Romani Pontificis zdôrazňuje pápeža iba ako biskupa a umožňuje, aby bol pochovaný mimo Vatikánu, tak ako si to želal aj samotný František. Niekoľko mesiacov po úmrtí emeritného pápeža Benedikta XVI. 31. decembra 2022 oznámil František, že pracuje na zmenách pápežských pohrebných obradov s hlavným vatikánskym ceremonárom arcibiskupom Diegom Ravellim.



"Cieľom bolo zdôrazniť pri pohrebe rímskeho pontifika jeho úlohu pastiera a Kristovho učeníka, a nie mocného muža tohto sveta," povedal vtedy Ravelli.



Reforma umožňuje, aby sa oficiálne potvrdenie pápežovho úmrtia vykonalo v jeho osobnej kaplnke, a nie v komnate. Podľa AP bol dôvod zrejme praktický, keďže František nebýval v Apoštolskom paláci, ale v Dome svätej Marty. V tomto vatikánskom hoteli, určenom najmä pre kardinálov počas konkláve, mal František aj svoju osobnú kaplnku.



Po úmrtí pápeža obhliadne telo hlavný vatikánsky lekár, určí príčinu smrti a napíše správu. Telo odejú do bieleho rúcha. Položia ho do osobnej kaplnky a obradne smrť pápeža potvrdí pápežský komorník (camerlengo). V súčasnosti má túto funkciu americký kardinál Kevin Farrell, jeden z Františkových najbližších spolupracovníkov.



Na rozdiel od minulosti si obrad už nevyžaduje uloženie tela do tradičných troch rakiev vyrobených z cyprusu, olova a duba. Teraz telo pápeža uložia do drevenej rakvy, ktorá je zvnútra pozinkovaná. Pápež bude mať oblečené červené liturgické rúcho, mitru a pálium. Keďže je veľkonočné obdobie, pri tele bude zažatá svieca paškál.



Po rituálnom potvrdení úmrtia pápežským komorníkom rozhodne hlavný vatikánsky ceremonár o tom, kedy bude telo vystavené verejnej úcte v Bazilike svätého Petra. Telo nebude na vyzdvihnutom katafalku ako v minulosti, ale v rakve.



Večer pred pohrebom dajú pápežovi na tvár bielu šatku. Do rakvy vložia mešec s mincami vyrazenými počas jeho pontifikátu spolu s dokumentom o pontifikáte. Druhý exemplár tohto dokumentu uchovajú vo vatikánskych archívoch. Rakva sa potom zatvorí a zapečatí. Tento obrad opäť povedie komorník.



Pohreb vedie dekan kolégia kardinálov a ak to nie je možné, tak vicedekan alebo iný významný kardinál. Súčasným dekanom je 91-ročný kardinál Giovanni Battista Re a vicedekanom 81-ročný Argentínčan Leonardo Sandri.



František už dávnejšie avizoval, že si želá byť pochovaný nie v Bazilike svätého Petra ako väčšina pápežov, ale v Bazilike Panny Márie Väčšej (Santa Maria Maggiore), kde sa nachádza slávna ikona Salus Populi Romani, ktorú si pápež osobitne ctil.



Konkláve, teda voľba nového pápeža, sa musí začať najskôr 15 dní a najneskôr 20 dní po úmrtí rímskeho biskupa. Aktívne i pasívne volebné právo majú len kardináli mladší ako 80 rokov. Teraz ich je 135, z nich 108 vymenoval František. Celkovo 53 ich je z Európy, 20 zo Severnej Ameriky, 17 z Južnej Ameriky, 18 z Afriky, 23 z Ázie a štyria z Oceánie, zosumarizovala agentúra AFP.