< sekcia Zahraničie
Prehľad Sky News nezvestných po ničivých povodniach v Nepále
Indické ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že 288 indických občanov sa stále nepodarilo kontaktovať.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Káthmandu 29. augusta (TASR) — Po stredajších ničivých prívalových záplavách v oblasti nepálsko-tibetskej hranice bolo podľa organizácie Nepal Tourism Board (Nepálska rada pre cestovný ruch, NTB) doteraz zachránených 261 cudzincov, 320 je stále nezvestných. Televízia Sky News v sobotu priniesla prehľad nezvestných podľa krajín.
Veľká Británia: 33 nezvestných
Čína: Čínske štátne médiá v piatok informovali, že v okrese Ťi-lung v Tibete zomrelo najmenej päť ľudí a 558 je nezvestných. Čínska štátna televízia CCTV informovala, že 260 z 558 nezvestných ľudí boli cudzinci. Na nepálskej strane je nezvestných takmer 100 čínskych občanov, uviedlo čínske ministerstvo zahraničných vecí.
India: Indické ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že 288 indických občanov sa stále nepodarilo kontaktovať. Medzi nimi je 73 ľudí, ktorí pracovali na projekte v oblasti energetiky. Nepálski predstavitelia uviedli, že mnoho indických turistov bolo na púti na horu Kailás (Gang Rinpočhe) v Tibete, posvätné miesto pre hinduistov. Podľa NTB 167 Indov sa podarilo zachrániť.
USA: Americké ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že v Číne a Nepále je nezvestných 90 Američanov. O úmrtí občanov USA zatiaľ nemá informácie. Traja Američania boli zachránení.
Malajzia: Nezvestných je 51 Malajzijčanov.
Ukrajina: Podľa ukrajinského ministerstva zahraničných je nezvestných 55 Ukrajincov. Tento údaj zahŕňa dve turistické skupiny so 47 a siedmimi ľuďmi, jedna Ukrajinka bola so skupinou zahraničných turistov. NTB uvádza 61 nezvestných Ukrajincov. Osem Ukrajincov bolo zachránených.
Austrália: Vláda uviedla, že nezvestných je 39 Austrálčanov.
Kanada: Podľa NTB je z Kanady 25 nezvestných.
Južná Kórea: Juhokórejskí vládni predstavitelia uviedli, že nezvestných je deväť občanov pracujúcich na výstavbe vodnej elektrárne v Nepále.
Singapur: Nezvestných je deväť Singapurčanov.
Nemecko: NTB uviedla, že nezvestných je osem turistov z Nemecka, štyria boli zachránení.
Rusko: Ruské veľvyslanectvo v Nepále informovalo, že osem občanov Ruska je nezvestných, podľa NTB boli dvaja Rusi zachránení.
Juhoafrická republika: Na zozname nezvestných je podľa NTB šesť Juhoafričanov.
Lotyšsko: NTB registruje 29 nezvestných turistov z Lotyšska.
Japonsko: Japonské médiá uviedli, že medzi piatimi nezvestnými japonskými turistami je manželský pár a ich deti.
Nový Zéland: päť nezvestných
Francúzsko: štyria nezvestní
Belgicko: Dvaja Belgičania sú nezvestní a jeden bol zachránený.
Španielsko: Pôvodne boli nezvestní traja Španieli, no dvoch sa podarilo zachrániť. Nie je však jasné, či boli medzi tromi nezvestnými.
Podľa NTB nezvestní sú aj traja občania Kazachstanu, po dvoch z Írska, Portugalska a Holandska a po jednom z Talianska, Bieloruska, Fínska, Maďarska, Izraela, Litvy, Filipín, Švajčiarska, Srbska a Švédska.
Veľká Británia: 33 nezvestných
Čína: Čínske štátne médiá v piatok informovali, že v okrese Ťi-lung v Tibete zomrelo najmenej päť ľudí a 558 je nezvestných. Čínska štátna televízia CCTV informovala, že 260 z 558 nezvestných ľudí boli cudzinci. Na nepálskej strane je nezvestných takmer 100 čínskych občanov, uviedlo čínske ministerstvo zahraničných vecí.
India: Indické ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že 288 indických občanov sa stále nepodarilo kontaktovať. Medzi nimi je 73 ľudí, ktorí pracovali na projekte v oblasti energetiky. Nepálski predstavitelia uviedli, že mnoho indických turistov bolo na púti na horu Kailás (Gang Rinpočhe) v Tibete, posvätné miesto pre hinduistov. Podľa NTB 167 Indov sa podarilo zachrániť.
USA: Americké ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že v Číne a Nepále je nezvestných 90 Američanov. O úmrtí občanov USA zatiaľ nemá informácie. Traja Američania boli zachránení.
Malajzia: Nezvestných je 51 Malajzijčanov.
Ukrajina: Podľa ukrajinského ministerstva zahraničných je nezvestných 55 Ukrajincov. Tento údaj zahŕňa dve turistické skupiny so 47 a siedmimi ľuďmi, jedna Ukrajinka bola so skupinou zahraničných turistov. NTB uvádza 61 nezvestných Ukrajincov. Osem Ukrajincov bolo zachránených.
Austrália: Vláda uviedla, že nezvestných je 39 Austrálčanov.
Kanada: Podľa NTB je z Kanady 25 nezvestných.
Južná Kórea: Juhokórejskí vládni predstavitelia uviedli, že nezvestných je deväť občanov pracujúcich na výstavbe vodnej elektrárne v Nepále.
Singapur: Nezvestných je deväť Singapurčanov.
Nemecko: NTB uviedla, že nezvestných je osem turistov z Nemecka, štyria boli zachránení.
Rusko: Ruské veľvyslanectvo v Nepále informovalo, že osem občanov Ruska je nezvestných, podľa NTB boli dvaja Rusi zachránení.
Juhoafrická republika: Na zozname nezvestných je podľa NTB šesť Juhoafričanov.
Lotyšsko: NTB registruje 29 nezvestných turistov z Lotyšska.
Japonsko: Japonské médiá uviedli, že medzi piatimi nezvestnými japonskými turistami je manželský pár a ich deti.
Nový Zéland: päť nezvestných
Francúzsko: štyria nezvestní
Belgicko: Dvaja Belgičania sú nezvestní a jeden bol zachránený.
Španielsko: Pôvodne boli nezvestní traja Španieli, no dvoch sa podarilo zachrániť. Nie je však jasné, či boli medzi tromi nezvestnými.
Podľa NTB nezvestní sú aj traja občania Kazachstanu, po dvoch z Írska, Portugalska a Holandska a po jednom z Talianska, Bieloruska, Fínska, Maďarska, Izraela, Litvy, Filipín, Švajčiarska, Srbska a Švédska.