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Prehliadka na Deň námorníctva v Petrohrade údajne opäť nebude
V prípade oficiálneho potvrdenia sa oslavy nebudú konať už druhý rok po sebe.
Autor TASR
Petrohrad 15. júna (TASR) - Ruské ministerstvo obrany toto leto v Petrohrade zatiaľ nepripravuje prehliadku pri príležitosti Dňa ruského námorníctva. V pondelok o tom informoval miestny spravodajský portál Fontanka s odvolaním sa na anonymné zdroje oboznámené s touto záležitosťou. Oslavy tento rok pripadnú na 26. júla, píše TASR podľa denníka The Moscow Times.
V prípade oficiálneho potvrdenia sa oslavy nebudú konať už druhý rok po sebe. Zdroje z ministerstva obrany pre Fontanku uviedli, že zatiaľ nedostali rozkazy na začatie príprav na prehliadku. Ide o dlhodobý proces a v polovici júna boli v minulosti už v plnom prúde. Do 15. júna nebol vydaný ani žiaden prezidentský dekrét týkajúci sa prehliadky.
„Ako si viete predstaviť, teraz nie je ten správny čas,“ povedal hovorca námorných síl pre Fontanku.
Minulý rok prehliadku zrušili z „bezpečnostných dôvodov“ a hovorca Kremľa Dmitrij Peskov to novinárom zdôvodnil „celkovou atmosférou“.
V roku 2024 bola pre bezpečnostné obavy zrušená časť prehliadky v Kronštadte, hoci petrohradská časť sa konala ako obvykle. V tom čase ruské bezpečnostné služby varovali pred pravdepodobným útokom na námorné plavidlá zapojené do prehliadky.
Podľa denníka New York Times mal vtedajší minister obrany USA Lloyd Austin dva telefonáty s ruským ministrom obrany Andrejom Belousovom po tom, čo ruské tajné služby varovali pred možnými tajnými ukrajinskými operáciami.
Varovanie bolo údajne natoľko vážne, že Austin kontaktoval ukrajinských predstaviteľov a naliehal na nich, aby upustili od prípadných pripravovaných útokov.
Od roku 2017 sa prehliadka Dňa ruského námorníctva koná poslednú júlovú nedeľu v Petrohrade, domovskej základni ruských námorných síl a Baltskej flotily.
V prípade oficiálneho potvrdenia sa oslavy nebudú konať už druhý rok po sebe. Zdroje z ministerstva obrany pre Fontanku uviedli, že zatiaľ nedostali rozkazy na začatie príprav na prehliadku. Ide o dlhodobý proces a v polovici júna boli v minulosti už v plnom prúde. Do 15. júna nebol vydaný ani žiaden prezidentský dekrét týkajúci sa prehliadky.
„Ako si viete predstaviť, teraz nie je ten správny čas,“ povedal hovorca námorných síl pre Fontanku.
Minulý rok prehliadku zrušili z „bezpečnostných dôvodov“ a hovorca Kremľa Dmitrij Peskov to novinárom zdôvodnil „celkovou atmosférou“.
V roku 2024 bola pre bezpečnostné obavy zrušená časť prehliadky v Kronštadte, hoci petrohradská časť sa konala ako obvykle. V tom čase ruské bezpečnostné služby varovali pred pravdepodobným útokom na námorné plavidlá zapojené do prehliadky.
Podľa denníka New York Times mal vtedajší minister obrany USA Lloyd Austin dva telefonáty s ruským ministrom obrany Andrejom Belousovom po tom, čo ruské tajné služby varovali pred možnými tajnými ukrajinskými operáciami.
Varovanie bolo údajne natoľko vážne, že Austin kontaktoval ukrajinských predstaviteľov a naliehal na nich, aby upustili od prípadných pripravovaných útokov.
Od roku 2017 sa prehliadka Dňa ruského námorníctva koná poslednú júlovú nedeľu v Petrohrade, domovskej základni ruských námorných síl a Baltskej flotily.