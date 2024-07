Prejekt Covering Climate Now oznámil mená víťazov novinárskych cien

Washington 10. júla (TASR) - Celosvetový novinársky projekt Covering Climate Now oznámil v utorok mená 51 víťazov novinárskych cien CCNow za rok 2024. Ide o prestížne ceny pre novinárov, ktorí informujú o dôsledkoch zmien klímy, uvádza TASR podľa agentúry AFP.



Medzi tromi laureátmi ocenenia Novinár roka figuruje Audrey Cerdanová zo spoločnosti France Televisions, ktorá nahradila tradičné večerné predpovede počasia verejnoprávnej televízie "správami o počasí a klíme" a zvýšila tak aj sledovanosť tohto programu.



Cenu CCNow si odniesol aj Tristan Ahtone, šéfredaktor časopisu Grist, ocenený za investigatívu, ktorá odhalila, ako univerzity poskytujúce dotácie na pôdu v Spojených štátoch využívajú odcudzenú pôdu pôvodných obyvateľov na zvýšenie ťažby ropy a plynu.



Ďalšou ocenenou sa stala Rachel Ramirezová z americkej televízie CNN, ktorá prinášala reportáže zamerané na klimatickú spravodlivosť a zároveň podporovala svojich novinárskych kolegov z tichomorských ostrovov prostredníctvom projektu Uproot či Asociácie ázijsko-amerických novinárov.



"Tristan, Audrey a Rachel sú nielen zodpovední za viac než svoj podiel na skvelej žurnalistike, ale udávajú tón tomu, čo znamená byť klimatickým novinárom," povedal Mark Hertsgaard, spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ CCNow. "Ich práca je službou verejnosti a výzvou pre novinárov na celom svete," dodal.



Medzi ocenenými je aj francúzska tlačová agentúra AFP, stanica BBC News či agentúra Reuters, ako aj mnohé iné redakcie.



Na rok 2024 dostala porota CCNow viac ako 1250 prihlášok od novinárov z desiatok krajín. Porota zložená zo 117 významných novinárov vybrala troch víťazov v každej zo 14 tematických kategórií.



Agentúra France-Presse (AFP) získala napríklad ocenenie za odhalenie toho, ako poradenská spoločnosť McKinsey & Company - ktorá verejne chváli snahy o zastavenie globálneho otepľovania - za zatvorenými dverami na konferencii COP28 presadzovala plány, ktoré by spoločnostiam vyrábajúcim fosílne palivá umožnili, aby pokračovali v ťažbe ropy a plynu ešte celé desaťročia.



Medzi ďalšie ocenené spravodajské stanice patria miestne verejnoprávne vysielacie spoločnosti v amerických štátoch Louisiana a Connecticut či spravodajské redakcie filipínskej Philstar.com, nigérijskej Tribune, ugandskej InfoNile a novinárskeho projektu People's Archive of Rural India.



"Porotcovia boli ohromení nielen množstvom príbehov, ale aj ich konzistentnou kvalitou," povedal Kyle Pope, vedúci strategických iniciatív CCNow. "V každej kategórii bol jeden príbeh za druhým rozprávaný s vášňou a obavami, pričom publikum informoval o najdôležitejšom príbehu našej doby," uviedol Pope.



Covering Climate Now je globálny mediálny projekt, ktorý podporuje vysokokvalitné spravodajstvo ako súčasť boja proti klimatickým zmenám, doplnila agentúra AFP.