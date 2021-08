Prekonanie covidu môže údajne chrániť pred deltou lepšie ako vakcína

Na snímke žena, ktorá sa fotí počas toho ako jej zdravotníčka podáva vakcínu proti ochoreniu COVID-19 v indickej nemocnici v meste Váránasí 28. augusta 2021. Foto: TASR

New York/Londýn 28. augusta (TASR) - Ľudia, ktorí sa zotavili z koronavírusového ochorenia COVID-19 počas jednej z predchádzajúcich vĺn pandémie, môžu mať nižšie riziko nakazenia sa delta variantom koronavírusu než tí, ktorí dostali dve dávky vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech, vyplýva zo štúdie izraelských vedcov zverejnenej na zdravotníckom portáli medRxiv. Informovali o tom v piatok denník The Guardian a agentúra Bloomberg.The Guardian k štúdii, ktorá ešte neprešla recenzným konaním, poznamenal, že ju ešte nepreskúmali ďalší vedci, preto by sa s údajmi, ktoré obsahuje, malo zaobchádzať opatrne. Podľa denníka by však tietoPodľa štúdie ľudia, ktorým boli podané obe dávky vakcíny od Pfizer-BioNTech, mali takmer šesťkrát väčšiu pravdepodobnosť nakaziť sa variantom delta a sedemkrát väčšiu pravdepodobnosť symptomatického ochorenia ako tí, ktorí sa z ochorenia zotavili, píše Bloomberg.Izraelskí vedci podľa agentúry tvrdia, že tátoterénna štúdia porovnávajúca prirodzenú imunitu - získanú z predchádzajúcej infekcie - s ochranou poskytovanou jednou z najúčinnejších vakcín, ktoré sa v súčasnosti používajú, ukázala, že reinfekcie sú oveľa menej časté u ľudí, ktorí prekonali covid.uviedli podľa Bloombergu izraelskí vedci.