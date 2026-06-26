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Premávka tankerov cez Hormuzský prieliv sa po prímerí obnovuje
Spoločnosť AXSMarine tento týždeň v stredu (24. 6.) zaznamenala 62 plavieb komerčných lodí.
Autor TASR
Londýn 26. júna (TASR) - Lodná doprava cez Hormuzský prieliv sa po podpise dohody medzi USA a Iránom o jeho znovuotvorení zotavuje. V týždni nasledujúcom po oznámení prímeria bolo od 15. do 21. júna zaznamenaných 125 tranzitov, čo predstavuje najvyšší týždenný počet od začiatku vojny, ktorá odštartovala koncom februára. Tankery sa totiž ponáhľajú prepraviť z Perzského zálivu ropu pred uplynutím 60-dňového obdobia prímeria. TASR o tom informuje na základe správy portálu CNBC.
Spoločnosť AXSMarine tento týždeň v stredu (24. 6.) zaznamenala 62 plavieb komerčných lodí. Išlo o najvyšší počet za jeden deň od začiatku vojny. Zodpovedalo to však iba 53 % prepravy v rovnaký deň minulého roka.
Hormuzský prieliv medzi Ománom a Iránom je považovaný za jeden z najdôležitejších dopravných uzlov pre prepravu energií na svete. Zvyčajne touto trasou prechádza približne 20 % svetovej prepravy ropy. Lodné spoločnosti tak čelia ťažkému výberu, a to buď riskovať, alebo sa zdržať a potenciálne ustúpiť konkurentom, ktorí sú ochotní riziko podstúpiť.
Spoločnosť AXSMarine tento týždeň v stredu (24. 6.) zaznamenala 62 plavieb komerčných lodí. Išlo o najvyšší počet za jeden deň od začiatku vojny. Zodpovedalo to však iba 53 % prepravy v rovnaký deň minulého roka.
Hormuzský prieliv medzi Ománom a Iránom je považovaný za jeden z najdôležitejších dopravných uzlov pre prepravu energií na svete. Zvyčajne touto trasou prechádza približne 20 % svetovej prepravy ropy. Lodné spoločnosti tak čelia ťažkému výberu, a to buď riskovať, alebo sa zdržať a potenciálne ustúpiť konkurentom, ktorí sú ochotní riziko podstúpiť.