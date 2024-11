ZABLOKOVALA ÚŽINU: Takmer 300-metrovej lodi zlyhal motor

Istanbul 16. novembra (TASR) – Turecké úrady v sobotu zastavili premávku v Dardanelskej úžine pre poruchu nákladnej lode, uviedla turecká štátna tlačová agentúra Anadolu Ajansi (AA). TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Premávka úžinou, ktorá spája Čierne more a Egejské more, je zastavená v oboch smeroch. Úrady pracujú na odstránení 289-metrovej lode Capt. Nature smerujúcej z Rumunska do Francúzska, ktorej pre mechanickú poruchu zlyhal motor. Lode smerujúce do úžiny boli odklonené.



Úžina Dardanely patrí spolu s Bosporskou úžinou medzi veľmi rušné dopravné trasy. V roku 2023 nimi prešlo 83.900 lodí, uvádza spravodajský portál Ports Europe s odvolaním na turecké Generálne riaditeľstvo pre námorné záležitosti, ktoré spadá pod ministerstvo dopravy a infraštruktúry.