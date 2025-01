Premávku vlakov na severe Talianska paralyzovala porucha vedenia

Miláno 11. januára (TASR) – Premávku vlakov na hlavnej vlakovej stanici v Miláne na severe Talianska v sobotu ráno paralyzovala porucha elektrického vedenia, ktorá spôsobila meškanie až 170 minút a odrieknutie niektorých vlakov. Poruchu údajne spôsobili dva vlaky, píše TASR na základe správ agentúry ANSA.



Podľa polície išlo o nehodu, nie o sabotáž, dodáva agentúra.



Predbežné informácie uvádzajú, že elektrické nadzemné vedenie vedenie na hlavnej vlakovej stanici v Miláne spôsobil krátko po siedmej hodine ráno vysokorýchlostný vlak svojím pantografom. Ďalšie poškodenie spôsobil ďalší vlak, uvádza agentúra ANSA s odvolaním na nemenovaný zdroj.



Porucha vedenia dočasne zastavila premávku vlakov spájajúcich Miláno s Janovom, Benátkami a Boloňou. Hlavná vlaková stanica Termini v Ríme uvádzala na trati do Milána meškanie 140 minút, píše ANSA.



Vlakový dopravca Trenitalia vyzval cestujúcich, aby vlakom cestovali iba ak je to úplne nevyhnutné. Spoločnosť cestujúcim, ktorí pre poruchu museli zrušiť cestu, bude v plnej výške vrátené cestovné, informuje ANSA.



Situácia na železnici vyvolala aj ostrú kritiku talianskeho ministra dopravy Mattea Salviniho z radov opozície. Elly Schleinová, líderka najväčšej opozičnej Demokratickej strany, vo vyhlásení označila Salviniho za "najhoršieho ministra dopravy v histórii, ktorého zaujíma iba presun z jedného postu na iný, zatiaľ čo Taliansko nemôže cestovať, ísť do práce alebo študovať – je to katastrofa," uviedla Schleinová.



"Dnešok bol ďalším čiernym dňom s meškaniami vlakov a absolútnym nezáujmom," vyhlásil líder bývalého talianskeho vládneho Hnutia piatich hviezd (Movimento 5 Stelle - M5S) Giuseppe Conte.



Senátori za stranu Liga vedení Salvinim podľa agentúry ANSA pred dopravným výborom hornej komory talianskeho parlamentu kontrovali tvrdením, že porucha je dôsledkom dlhoročného zanedbávania investícií do infraštruktúry.



"Salvini opravuje Taliansko po desiatkach rokov odmietania a blokovania investícií," uviedli senátori Ligy.



"Niektorí ľudia konajú a musia riešiť vážne a zdedené problémy a niektorí sa nečinne prizerajú alebo kritizujú po tom, ako zlyhali," dodali.



Poslanec zoskupenia Aliancia Zelení a Ľavica (AVS) Angelo Bonelli vyzval taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú, aby "vážne uvažovala o tom, že odvolá Salviniho, ktorý je najhorším ministrom dopravy všetkých čias," pretože "za tejto vlády sa odriekania a meškania (vlakov) dejú deň čo deň", uviedol Bonelli.