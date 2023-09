Premiér austrálskeho štátu Viktória po 9 rokoch končí vo funkcii

Sydney 26. septembra (TASR) - Premiér austrálskeho štátu Viktória Daniel Andrews v utorok nečakane oznámil svoj odchod z funkcie, ktorú zastával takmer deväť rokov. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



"Začali sa mi vkrádať myšlienky na to, aký bude život po tejto práci. Vždy som vedel, že v momente, keď sa sa to stane (keď prídu takéto myšlienky), je čas odísť a odovzdať túto výsadu, túto úžasnú zodpovednosť niekomu inému," uviedol Andrews.



Dodal, že vykonávanie premiérskej funkcie nie je vôbec jednoduché: "Toto nie je sťažnosť, je to holý fakt," poznamenal s tým, že premiérsky post si vyžaduje stopercentné nasadenie aj podporu blízkych. V takomto nasadení sa však podľa neho dá fungovať len isté obdobie a preto teraz nastal "čas odstúpiť".



Andrewsov nástupca bude zvolený v stredu na straníckom zhromaždení vládnucej Labouristickej strany. Andrews následne, ešte v ten istý deň, podá oficiálnu demisiu.



"Najlepšou súčasťou tejto práce bolo stretávať a počúvať tisíce a tisíce ľudí z každej oblasti života, z každej časti nášho štátu, z každého prostredia a z každej perspektívy," uviedol na záver svojho vyhlásenia.



Andrews viedol labouristov vo Viktorii 13 rokov. Ako premiér tohto štátu pôsobil aj v rokoch pandémie COVID-19, počas ktorých sa stal jedným z jedným z najhlasnejších zástancov tvrdých opatrení.



Jeho vláda nariadila série prísnych lockdownov v hlavnom meste Viktórie Melbourne; tamojší obyvatelia museli podľa AFP zostať vo svojich domovoch vyše 260 dní. Frustrácia ľudí spolu s nariadeným povinným očkovaním vyvolali v roku 2021 vo Viktórii násilné protesty.