Premiér Babiš predstaví centrálny rezervačný systém na očkovanie

Praha 14. januára - V piatok sa pre vybrané skupiny občanov v Českej republike sprístupní centrálny rezervačný systém na očkovanie. V priebehu štvrtka by ho na tlačovej konferencii mali predstaviť predseda vlády Andrej Babiš a minister zdravotníctva Jan Blatný, informovala webová stránka televízie Nova.



Od piatka by sa na očkovanie mohli začať objednávať ľudia starší ako 80 rokov, zdravotníci a pracovníci domovov pre seniorov, ktorí zatiaľ neboli zaočkovaní na svojich pracoviskách. Ľudí starších ako 80 rokov je v Česku približne 400.000, podľa Blatného ide celkovo o 700.000 ľudí. Ostatní by sa na očkovanie mohli registrovať od 1. februára. Primárne sa budú môcť nahlasovať prostredníctvom internetu, využiť môžu aj telefonickú linku 1221, približuje TV Nova.



Podľa ministerstva zdravotníctva zaznamenali v Česku k 14. januáru 866.522 potvrdených prípadov infekcie a na následky ochorenia už zomrelo 13.856 obyvateľov. Zaočkovaných bolo doposiaľ 70.680 ľudí.