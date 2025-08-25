Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Premiér Bayrou požiada parlament o hlasovanie o dôvere vláde

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Francúzsky premiér minulý mesiac predstavil návrh budúcoročného rozpočtu znížený o 43,8 miliárd eur.

Autor TASR
Paríž 25. augusta (TASR) - Francúzsky premiér Francois Bayrou v pondelok oznámil, že požiada parlament o hlasovanie o dôvere jeho vláde na mimoriadnom zasadnutí 8. septembra. Chce tým získať podporu pre navrhované škrty vo vládnych výdavkoch, píše TASR podľa správ agentúr AFP, Bloomberg a Reuters a magazínu Politico.

Bayrou chce na mimoriadnom zasadnutí Národného zhromaždenia poslancov požiadať, aby „potvrdili rozsah úsilia“, ktorým sa vláda snaží znížiť výdavky o takmer 44 miliárd eur. Proti škrtom sa postavili opozičné ľavicové aj pravicové strany.

Francúzsky premiér minulý mesiac predstavil návrh budúcoročného rozpočtu znížený o 43,8 miliárd eur. Počíta napríklad so zrušením dvoch štátnych sviatkov a mal by znížiť rozpočtový deficit Francúzska na 4,6 percenta hrubého domáceho produktu.

Podľa agentúry Bloomberg chce Bayrou prinútiť politické strany zaujať jasné stanovisko k návrhu rozpočtu v parlamente a nie prostredníctvom protestov v uliciach predbežne naplánovaných v septembri.

„Naša krajina je v ohrození, pretože nám hrozí nadmerné zadlženie. Nenechám našu krajinu upadnúť do takéhoto rizika, pretože je v stávke naša sloboda,“ vyhlásil Bayrou.

Oznámenie o škrtoch vyvolalo rozhorčenie opozičných strán. Niektorí politici prisľúbili, že vládny kabinet zvrhnú, ak bude pokračovať bez zmien návrhu rozpočtu. Očakáva sa, že poslanci začnú rokovať o rozpočte budúci mesiac po letnej prestávke.

Podľa Bayroua prezident Emmanuel Macron súhlasil so skorším zvolaním zasadnutia parlamentu, na ktorom vláda predstaví plán a absolvuje hlasovanie o dôvere.
.

