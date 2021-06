Premiér bránil Taliansko pred námietkami Vatikánu voči zákonu o LGBT

Miláno 23. júna (TASR) - Taliansky premiér Mario Draghi v stredu bránil nezávislosť parlamentu a reagoval tým na oficiálne námietky Vatikánu voči navrhovanému zákonu, ktorý rozšíri ochranu LGBT komunity pred ďalšou diskrimináciou. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



O návrhu zákona v súčasnosti rokuje horná komora Senát.



"Naša krajina je sekulárna," povedal Draghi v prejave v Senáte. "Teda nie sme náboženský štát," dodal.



Mnohí Taliani vyjadrili obavy a hnev nad zasahovaním Vatikánu do talianskych vnútorných záležitostí, keď jeho štátny sekretár podal minulý týždeň diplomatický protest proti návrhu talianskeho zákona proti homofóbii. Návrh zákona pridáva ženy a ľudí, ktorí sú gejovia, transrodoví alebo majú postihnutia, k osobám chráneným na základe zákona zakazujúceho diskrimináciu a trestajúceho zločiny z nenávisti.



Návrh zdržiava v Senáte pravica už od novembra, keď ho schválila dolná komora parlamentu.



Vatikán vo svojom liste, verbálnej nóte, vyjadril obavy, že zákon bude obmedzovať právo katolíkov na prejavenie svojej viery, ktoré zaručujú zmluvy o diplomatických vzťahoch medzi Talianskom a Vatikánom.



V liste Vatikán poznamenáva, že zákon bude vyžadovať od katolíckych škôl, rovnako ako od verejných ekvivalentov, aby organizovali akcie počas navrhovaného národného dňa proti homofóbii, lesbofóbii a transfóbii, ktorý má byť 17. mája.



Draghi, ktorý navštevoval jezuitskú školu, zdôraznil, že legislatívny proces Talianska má potrebné poistky na zaručenie toho, aby akýkoľvek zákon rešpektoval taliansku ústavu a medzinárodné zmluvy.



Draghi tiež poukázal na to, že Taliansko patrí medzi 16 európskych krajín, ktoré vyjadrili nesúhlas s novým maďarským zákonom namiereným proti LGBT ľuďom – tento zákon zakazuje zobrazovanie homosexuality a zmeny pohlavia v školských vzdelávacích materiáloch a televíznych programoch pre ľudí vo veku do 18 rokov. Kritici vravia, že maďarský zákon nespravodlivo spája homosexualitu s pedofíliou.