Premiér Británie po úmrtí migrantov na mori zvolal bezpečnostný tím

Londýn 24. novembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v stredu zvolal zasadnutie vládneho bezpečnostného tímu Cobra po tom, ako v Lamanšskom prielive zahynulo najmenej 27 migrantov, ktorí sa do Británie chceli dostať z Francúzska. Informovala o tom agentúra AFP.



Úrad britského premiéra na Downing Street uviedol, že premiér zasadnutie tímu Cobra zvolal v reakcii na tragédiu migrantov, ktorí zahynuli pri severnom pobreží Francúzska neďaleko mesta Calais.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron povedal, že nedovolí, aby sa Lamanšský prieliv stal "cintorínom". Tiež oznámil, že počet obetí stredajšieho nešťastia sa zvýšil na 31.



Francúzsky prezident takisto sľúbil, že zistí, kto je za túto tragédiu zodpovedný.



Medzinárodná organizácia pre migráciu (IMO) uviedla, že ide o najväčšiu stratu na životoch v Lamanšskom prielive počas jednej udalosti od roku 2014, keď začala zhromažďovať tieto údaje, píše na svojej webovej stránke stanica BBC.



Rekordný počet migrantov, ktorí sa pokúšajú dostať cez prieliv medzi Francúzskom a Britániou, viedol k nárastu napätia medzi Londýnom a Parížom, píše AFP.



Tento rok sa podľa údajov britskej agentúry PA cez tento prieliv preplavilo viac ako 25.700 ľudí. To je trikrát viac, ako celkový počet takýchto migrantov za minulý rok.



Nárast v počte ľudí prichádzajúcich do Británie vytvára tlak na Johnsonovu vládu a na britskú ministerku vnútra Priti Patelovú.