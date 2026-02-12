< sekcia Zahraničie
Premiér Carney navštívi miesto masovej streľby v Tumbler Ridge
Tumbler Ridge je malé mestečko v provincii Britská Kolumbia s približne 2400 obyvateľmi.
Ottawa 12. februára (TASR) - Kanadský premiér Mark Carney čoskoro navštívi odľahlé banícke mestečko Tumbler Ridge v kanadskej provincii Britská Kolumbia, v ktorom v utorok ozbrojená útočníčka zastrelila ôsmich ľudí a neskôr aj seba. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Dátum Carneyho návštevy zatiaľ nebol stanovený, podľa kancelárie premiéra sa tak stane po dohodne s miestnymi úradmi. V stredu si na hlavnom námestí v Tumbler Ridge stovky ľudí uctili pamiatku obetí.
Primátor mesta Darryl Krakowka na obrade povedal, že je dôležité, aby komunita mesta ostala jednotná. „Toto je ako jedna veľká rodina,“ povedal zhromaždeným. „Ak potrebujete objatie, natiahnite ruku. Obráťte sa na svojho suseda,“ dodal.
Polícia identifikovala strelkyňu z utorka ako 18-ročnú transrodovú ženu Jesse Van Rootselaarovú, ktorá mala údajne psychické problémy.
V rodičovskom dome najprv zastrelila svoju matku a nevlastného brata. Následne v škole, kam v minulosti chodila, zabila učiteľku a päť žiakov, potom spáchala samovraždu. Dvadsaťsedem ďalších ľudí bolo zranených.
Stanica CBS informovala, že obeťami boli tri 12-ročné dievčatá, dvaja chlapci vo veku 12 a 13 rokov, 39-ročná učiteľka, 39-ročná matka útočníčky a jej 11-ročný nevlastný brat.
Tumbler Ridge je malé mestečko v provincii Britská Kolumbia s približne 2400 obyvateľmi. Podobné smrteľné incidenty na školách sú v Kanade veľmi zriedkavé, najmä v porovnaní so susednými Spojenými štátmi.
