Premiér Castex: Francúzsko sa vynára z covidovej krízy

Paríž 10. mája (TASR) - Francúzsky premiér Jean Castex v pondelok vyhlásil, že Francúzsko sa "na dlhší čas vynára" z krízy spôsobenej ochorením COVID-19. Premiér zároveň oznámil nové podrobnosti o otváraní obchodov a reštaurácií.



"Hovorím to tým najzrozumiteľnejším spôsobom: konečne sa na dlhší čas vynárame z tejto zdravotnej krízy," povedal Castex pre francúzsky denník Le Parisien, z ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



"Samozrejme, toto vynáranie bude prebiehať postupným, opatrným a podporným spôsobom. Ale trend je jasný, blížime sa ku koncu a je to dobrá správa," uviedol francúzsky premiér.



Castex dodal, že terasy reštaurácií a barov budú v celej krajine otvorené od 19. mája, ale ich kapacita bude obmedzená na polovicu normálnej kapacity. Konzumovať jedlá vo vnútri bude možné od 9. júna, takisto s polovičnou obsadenosťou.



Obchody sa znovu otvoria 19. mája, pričom bude obmedzený počet ľudí, ktorí budú môcť vojsť dnu, a to v závislosti od veľkosti priestoru. Tieto obmedzenia budú zrušené 30. júna.



Francúzsko sa v súčasnosti nachádza v treťom lockdowne, ktorý je menej prísny než predchádzajúce dva, ktoré trvali od vlaňajšieho marca do apríla a od októbra do novembra.



Počet nových denných prípadov nákazy je priemerne okolo 20.000, čo je približne polovica minulomesačnej hodnoty, a počet ľudí na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) klesol pod 5000 z minulomesačných približne 6000.



Niektorí odborníci varovali, že tempo otvárania je príliš rýchle a hrozí ďalší nárast v prípadoch infekcie. Očkovanie obyvateľov však po pomalom začiatku v januári už nabralo rýchlosť, pripomína AFP.