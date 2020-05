Premiér Čiernej Hory oznámil, že 1. júna otvoria hranice

Podgorica 26. mája (TASR) - Premiér Čiernej Hory Duško Markovič v pondelok oznámil, že jeho krajina otvorí hranice 1. júna, okrem iných aj s Chorvátskom. Premiér to vyhlásil deň po tom, čo sa Čierna Hora stala prvou krajinou v Európe bez prípadov nákazy novým koronavírusom. Informovala o tom chorvátska tlačová agentúra HINA.



Markovič si na začiatku prejavu k národu odložil tvárovú masku a potom svoj krok odôvodnil práve faktom, že Čierna Hora sa stala prvou európskou krajinou, ktorá na svojom území už nemá pacientov nakazených koronavírusom. Markovič uviedol, že Čierna Hora otvorí od 1. júna hranice občanom tých štátov, v ktorých je menej než 25 nakazených osôb na 100.000 obyvateľov.



"Prvými krajinami, ktorým otvoríme naše hranice, sú Chorvátsko, Slovinsko, Rakúsko, Nemecko, Maďarsko, Albánsko, Grécko..." spomenul Markovič v prejave.



Oznámil tiež, že od budúceho týždňa sa otvoria materské školy a ihriská, a že budú povolené aj svadby, krsty a športové podujatia s obmedzeným počtom divákov.



Pripomenul, že 68 dní po prvom potvrdenom prípade nákazy nemá už Čierna Hora žiadnych pacientov infikovaných koronavírusom. Vysvetlil, že stratégiou jeho vlády bolo zastaviť koronavírus na štátnych hraniciach.



Markovič zdôraznil, že Čierna Hora bola poslednou krajinou v Európe, ktorá vírus zaznamenala, a prvou v Európe, ktorá ho porazila.



Čiernohorské zdravotnícke úrady oznámili, že koniec epidémie vyhlásia, keď 28 dní nebudú hlásené žiadne nové prípady nákazy koronavírusom, čo by mohlo byť 2. júna.



Od začiatku epidémie zistili koronavírus v Čiernej Hore 324 ľuďom, z ktorých sa 315 vyliečilo a deväť pacientov zomrelo, a všetko to boli muži.