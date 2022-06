Premiér Čiernej Hory telefonoval so Zelenským a chystá sa do Kyjeva

Podgorica 9. júna (TASR) - Premiér Čiernej Hory Dritan Abazovič vo štvrtok oznámil, že mal telefonický rozhovor s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a vyjadril v ňom pripravenosť navštíviť Kyjev. Informácie priniesla tlačová agentúra AP.



Abazovič (36) vo štvrtok Zelenskému tiež povedal, že navrhne ostatným lídrom krajín západného Balkánu, aby na Ukrajinu cestovali spoločne a ukázali tak podporu tomuto štátu napadnutému Ruskom.



Malá krajina Čierna Hora sa v roku 2017 vzoprela silnému nesúhlasu Ruska a vstúpila do Severoatlantickej aliancie (NATO) – a pokladajú ju aj za štát, ktorý najbližšie vstúpi do Európskej únie.



Čierna Hora spolu so Severným Macedónskom a Bulharskom tento týždeň zabránili návšteve ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova v susednom Srbsku, keď odmietli udeliť povolenie na prelet jeho lietadla svojimi vzdušnými priestormi.



Abazovič dúfa, že aj Ukrajina sa čoskoro stane oficiálnym kandidátom na členstvo v EÚ, ako uviedol premiérov úrad vo vyhlásení. Abazovič ponúkol Ukrajine pomoc Čiernej Hory s procesom vstupu do Únie.



Vo vyhlásení sa tiež uvádza, že Zelenskyj pozval Abazoviča na čo najskoršiu návštevu Kyjeva.