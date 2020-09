Conte: Taliansko možno zavedie cielené lockdowny proti koronavírusu

Miláno 24. septembra (TASR) - Taliansko možno zavedie rozumne cielené karantény (lockdowny) tam, kde to bude potrebné na zastavenie šírenia nového koronavírusu, ale ďalšia celoštátna karanténa je nepravdepodobná. Taliansky premiér Giuseppe Conte to povedal v interview pre denník La Stampa, z ktorého vo štvrtok citovala tlačová agentúra Reuters.



"Dnes je situácia v Taliansku určite lepšia než v iných európskych krajinách a sme lepšie pripravení - dokonca aj náš zdravotný systém - na zvládnutie prípadného obnoveného prudkého šírenia koronavírusu," uviedol Conte pre denník.



"V súčasnosti vylučujem možnosť všeobecného zatvorenia krajiny; možno sa zavedú - v prípade potreby - rozumne cielené lockdowny," spresnil premiér.



Conte ešte dodal, že návrh Európskej únie na dôkladné prepracovanie jej vlastných migračných a azylových pravidiel bol "prvým, ale nie dostatočným krokom".



Podľa talianskeho premiéra bude Únia naďalej pracovať na tom, aby nakoniec zaviedla účinné opatrenia pre repatriáciu (vrátenie do vlasti) a povinnú relokáciu.