Premiér ČR rokoval v Prahe s mjanmarskou líderkou Aun Schan Su Ťij

Praha 3. júna (TASR) - Mjanmarská líderka Aun Schan Su Ťij, bývalá disidentka a laureátka Nobelovej ceny mieru, rokovala v pondelok v rámci svojej návštevy Prahy s českým premiérom Andrejom Babišom. Informoval o tom web spravodajskej televíznej stanice ČT24.



Babiš ocenil Su Ťij za jej úsilie o demokratizáciu Mjanmarska. Krajina podľa neho urobila "obrovský kus práce" aj v oblasti ochrany ľudských práv.



Lídri sa stretli na pôde Strakovej akadémie a hovorili o vzájomných vzťahoch, hospodárskej, vzdelávacej a kultúrnej spolupráci. Dotkli sa však aj otázky ľudských práv.



Babiš na úvod zdôraznil, že išlo o prvé stretnutie na úrovni predsedov vlád oboch krajín od vzniku samostatnej Českej republiky. Premiér ocenil, že sa Su Ťij "zasadila za potrebné demokratické zmeny a Mjanmarsko sa tak mohlo po rokoch otvoriť svetu".



Pokiaľ ide o tému ľudských práv, Babiš zdôraznil, že Česko sa usiluje o ich ochranu, rovnako ako o vládu práva. "Mjanmarsko má za sebou komplikovanú minulosť, dnes je krajina sužovaná vnútornými konfliktami. Sami vieme, ako je transformačný proces dlhý," podotkol Babiš. "Mjanmarsko urobilo v oblasti demokracie a ľudských práv obrovský kus práce," dodal český premiér Babiš.



Su Ťij na domácej i medzinárodnej scéne kritizujú za váhavý postoj, ktorý zaujala k operácii mjanmarskej armády namierenej proti príslušníkom tamojšej moslimskej rohinskej menšiny. V dôsledku prenasledovania ušli do susedného Bangladéša státisíce Rohingov.



Su Ťij má v rámci pražského programu okrem stretnutia s Babišom naplánovanú ešte prednášku na Karlovej univerzite. Hovoriť by tam mala o histórii Mjanmarska a o prechode krajiny od vojenského režimu k demokratickému zriadeniu.



V utorok absolvuje pracovné raňajky s ministrom zahraničných vecí Tomášom Petříčkom. Popoludní ju prijme český prezident Miloš Zeman. Zúčastniť by sa mala aj na otvorení mjanmarského rezidenčného veľvyslanectva v Prahe.



Babiš v tejto súvislosti ocenil, že Mjanmarsko bude mať po 26 rokoch svoje veľvyslanectvo v Prahe, čo podľa neho pomôže k rozvoju spolupráce.



Mjanmarská politička bola v Česku v roku 2013 ako hostka na konferencii Forum 2000, ktorá je napojená na odkaz niekdajšieho prezidenta Václava Havla. Práve na Havlov návrh Su Ťij v roku 1991 získala Nobelovu cenu mieru, doplnila ČT24.



V dôsledku svojho váhavého postoja k čistkám Rohingov sa Su Ťij - dovtedajší symbol boja za ľudské práva - stala terčom kritiky a prišla o mnoho medzinárodných uznaní.