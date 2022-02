Premiér Fiala: Česko je pripravené aj na migračnú vlnu z Ukrajiny

Praha 14. februára (TASR) - O situácii na Ukrajine diskutovala v pondelok popoludní česká Bezpečnostná rada štátu. Premiér Petr Fiala potom na krátkom tlačovom brífingu uviedol, že schôdzka bola informatívna, aby si Česko mohlo potvrdiť, že je pripravené na všetky možné scenáre. Fiala dodal, že stále verí v mierové riešenie rusko-ukrajinskej krízy, píše portál TN.cz televízie Nova.



USA v piatok 11. februára varovali spojencov, že k útoku Ruska na Ukrajinu by malo dôjsť v stredu 16. februára. Tak ako desiatky iných krajín aj Česká republika prostredníctvom ministerstva zahraničných vecí vyzvala svojich občanov, aby odišli z Ukrajiny. Odporučila tiež necestovať tam. Zastupiteľské úrady ČR na Ukrajine opustia aj rodiny pracovníkov.



Podľa premiéra Fialu je ČR pripravená na všetky možné scenáre, ktoré by mohli nastať, aj na prípadnú migračnú vlnu obyvateľov Ukrajiny.



"Sme pripravení na najrôznejšie počty migrantov, ktorí by mohli prísť z Ukrajiny. Na zasadnutí Bezpečnostnej rady štátu sme riešili otázky zdravotné, humanitárne, bezpečnostné. Všetky orgány sú pripravené tak, aby si s tou situáciou, ak by nastala – čo si neprajeme –, dokázali poradiť," povedal premiér na tlačovom brífingu.



Podľa TN.cz Fiala neuviedol žiadne podrobné informácie o tom, čo sa na zasadnutí konkrétne riešilo. Povedal len, že Česká republika je pripravená reagovať na požiadavky z ukrajinskej strany, ale žiadnu ďalšiu podporu, ako bolo zaslanie delostreleckých granátov, zatiaľ neplánuje.



Fiala tiež spomenul, že zastupiteľské úrady na Ukrajine pracujú momentálne naplno a situácia sa neustále vyhodnocuje tak, aby bola ich funkčnosť zachovaná, ale aby ich zamestnanci neboli ohrození.