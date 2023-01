Premiér Fiala vyzval ľudí, aby volili Petra Pavla

Praha 14. januára (TASR) - Vysoká volebná účasť ukazuje, že občania vedia, že voľba prezidenta je dôležitá. Voliči to dokázali tým, že prišli. Český premiér Petr Fiala to uviedol v sobotu po zverejnení predbežných výsledkov volieb. Zároveň vyzval ľudí, aby v druhom kole volili Petra Pavla. Informuje TASR.



Fiala pogratuloval Petrovi Pavlovi k postupu do druhého kola, ktoré sa bude konať o dva týždne. Zároveň vyzdvihol i výsledok Danuši Nerudovej, ktorá skončila na treťom mieste a Pavla Fischera. Ten skončil v tesnom závese za ňou. Práve títo traja kandidáti išli do volieb na funkciu prezidenta s podporou koalície SPOLU.



"Je pred nami 14 dní, kedy bude prebiehať ďalšia kampaň...Nie je potrebné, aby som Pavla podporoval nasledujúcich 14 dní aktívne, aby sa politické strany, vláda a vládne strany do toho aktívne zapájali. Myslím si, že ľudia sa rozhodnú podľa iných kritérií," uviedol Fiala s tým, že to bude neľahký súboj medzi hodnotami.



Podľa neho to bude súboj medzi populizmom a demokraciou. "Ja budem podporovať tú druhú skupinu," zdôraznil Fiala, pričom vyzval ľudí, aby v druhom kole volili Petra Pavla. Doterajšiu predvolebnú kampaň označil za férovú.



Občania Českej republiky si mohli v piatok a v sobotu voliť v prvom kole volieb nového prezidenta alebo prezidentku. Volebné miestnosti sa zatvorili o 14.00 h. Svoj hlas mohlo odovzdať 8,3 milióna oprávnených voličov, o ktorých priazeň sa uchádzali ôsmi prezidentskí kandidáti. Do druhého kola postúpili Petr Pavel a Andrej Babiš. Druhé kolo prezidentských volieb sa uskutoční 27. a 28. januára.