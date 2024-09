Premiér Fiala vyzval obyvateľov, aby sa riadili pokynmi na evakuáciu

Praha 15. septembra (TASR) - Český premiér Petr Fiala apeloval v nedeľu na obyvateľov krajiny, aby sa vzhľadom na povodne a záplavy riadili odporúčaniami pohotovostných zložiek. V sliezskom kúpeľnom meste Jeseník na severe Olomouckého kraja a v okolitých obciach začali v dôsledku povodní padať prvé domy, informuje TASR podľa správy webu Novinky.cz a agentúry DPA.



Jesenická starostka Zdeňka Blišťanová uviedla, že prioritou je v tejto chvíli záchrana osôb, ktoré sa nestihli včas evakuovať do bezpečia.



Fiala upozornil, že niektorí obyvatelia sa zdráhajú uposlúchnuť príkaz na evakuáciu a opustiť svoje byty alebo domy. "Tým však ohrozujú nielen samých seba, ale aj tých ľudí, ktorí sa potom musia pokúsiť o ich záchranu, keď to bude dramatické," dodal český premiér pre českú televíziu.



Ten, kto sa podľa neho domnieva, že preventívne opatrenia nie sú nevyhnutné, je na omyle.



V Opave pri hraniciach s Poľskom museli hasiči zachraňovať uviaznutých obyvateľov zaplaveného sídliska už na člnoch. Na iných miestach čakali ľudia na záchranu na strechách svojich obydlí. Na mnohých meracích staniciach na rieke Odra hlásili storočnú vodu.



"Musíme počítať s tým, že to najhoršie ešte nemáme za sebou," dodal Fiala.