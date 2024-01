Premiér Grécka:Uzákoníme manželstvá a adopcie párov rovnakého pohlavia

Atény 10. januára (TASR) - Grécko uzákoní manželstvá a adopcie párov rovnakého pohlavia. Oznámil to v stredu grécky premiér Kyriakos Mitsotakis, avšak bez akéhokoľvek časového odhadu, kedy by sa tak malo stať. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Skôr než predložím návrh (tejto legislatívy) kabinetu, chcem, aby dozrela (v tejto téme) spoločenská diskusia," povedal Mitsotakis. Grécke médiá odhadujú, že legislatívu predstaví pred júnovými voľbami do Európskeho parlamentu.



Premiér povedal, že takáto legislatíva prospeje "viacerým deťom aj párom". Zároveň však zdôraznil, že jeho návrh nebude povoľovať asistovanú reprodukciu ani rodičovstvo prostredníctvom náhradného materstva. "Ženy meniace sa na stroje na výrobu detí na objednávku... to sa nestane," dodal.



Podľa AFP sa očakáva, že návrh zákona spôsobí názorový rozkol aj v Mitsotakisovej konzervatívnej vládnucej strane Nová demokracia, v rámci ktorej ho zrejme podporí menej než 100 z jej celkových 158 poslancov. Premiér uviedol, že poslancov svojej strany nebude v tomto smere nútiť k tzv. straníckej poslušnosti, pričom poznamenal, že sa hlasovania v parlamente môžu zdržať.



Táto otázka je prioritou najsilnejšej opozičnej ľavicovej strany Syriza, ktorej líder Stefanos Kasselakis sa otvorene hlási k homosexualite a so svojím americkým manželom sa chce stať rodičom práve prostredníctvom náhradnej matky.



Za hlavnú prekážku v otázkach práv menšiny LGBTQ je v Grécku dlhodobo považovaný odpor gréckej pravoslávnej cirkvi, ktorá má významný spoločenský aj politický vplyv v krajine.



Počas predchádzajúcej vlády vedenej práve stranou Syriza legalizovalo Grécko v roku 2015 registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia - ako jedna z posledných krajín v Európskej únii. Predmetný zákon riešil majetkové a dedičské otázky, netýkal sa však manželstiev ani adopcie detí.



AFP pripomína, že manželstvá osôb rovnakého pohlavia už legalizovalo 15 krajín EÚ, zatiaľ čo celkovo až 16 povolilo homosexuálnym párom adopcie detí.