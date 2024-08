Premiér Indie bude počas návštevy Kyjeva rokovať o prímerí na Ukrajine

Naí Dillí 21. augusta (TASR) - Indický premiér Naréndra Módí v stredu uviedol, že počas tohtotýždňovej návštevy Kyjeva sa "podelí o názory" na mierové riešenie konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Módi v stredu odcestoval do Poľska a v piatok navštívi Kyjev. Pôjde o prvú návštevu indického premiéra na Ukrajine, odkedy obe krajiny pred 30 rokmi nadviazali diplomatické vzťahy. Cesta do Kyjeva zároveň prichádza po Módiho návšteve Moskvy pred niekoľkými týždňami. Módi vtedy ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi vyčítal vojnu, ktorú na Ukrajine začal vo februári 2022.



Indický premiér sa stretol aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským popri júlovom summite skupiny G7 v Taliansku. "Ako priateľ a partner dúfame v skorý návrat mieru a stability do regiónu," uviedol Módi vo vyhlásení pred svojím odchodom. India opakovane vyzýva Kyjev aj Moskvu, aby na riešenie sporov využívali dialóg a diplomaciu.



Módiho dvojdňová návšteva Ruska sa udiala v rovnakom čase ako útok na detskú nemocnicu v Kyjeve. Putin k tragédii vtedy uviedol, že smrť nevinných detí je bolestivá a desivá, a vyzval na riešenie konfliktu.



Ukrajinskí predstavitelia požiadali Indiu o pomoc pri obnove vojnou zničeného hospodárstva krajiny.