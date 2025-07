Premiér Išiba chce zotrvať vo funkcii aj po neúspechu vo voľbách

Tokio 21. júla (TASR) - Japonský premiér Šigeru Išiba v pondelok prisľúbil, že zostane vo svojej funkcii napriek porážke, ktorú jeho vládnuca koalícia utrpela v nedeľňajších voľbách do hornej komory parlamentu. Opozícia pre ich výsledok zvažuje, že navrhne hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde, píše TASR na základe správ agentúr AP a Reuters.



Išiba na tlačovej konferencii vyhlásil, že hoci berie výsledok volieb vážne, vo svojej funkcii zostane, aby dohliadal na rokovania o clách so Spojenými štátmi, ako aj na ďalšie naliehavé problémy, akými sú napríklad rastúce ceny. Premiér verí, že sa mu podarí dosiahnuť obojstranne výhodnú dohodu s Washingtonom a stretnúť sa s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.



„I keď cítim vážnu zodpovednosť za výsledok volieb, som presvedčený, že musím splniť aj svoju zodpovednosť, ktorú nesiem za krajinu a ľudí, aby sa nestalo, že politika uviazne na mŕtvom bode alebo sa dostane do úzadia. Výzvy ako globálna situácia a prírodné katastrofy nebudú čakať na lepšiu politickú situáciu,“ konštatoval Išiba.



Podľa politických analytikov má japonská vládnuca koalícia problémy, pretože už v minuloročných voľbách stratila kontrolu nad silnejšou dolnou komorou parlamentu. Voliči svoje hlasy odovzdávali opozičným stranám najmä pre ich sľuby znížiť dane a sprísniť imigračnú politiku.



Išibovej vládnucej Liberálnodemokratickej strane (LDP) a jej koaličnému partnerovi Komeito chýbali v nedeľňajšom hlasovaní tri kreslá na udržanie väčšiny v 248-člennej hornej komore. Koalícia má tak menšinu v oboch komorách parlamentu.



Líder hlavnej opozičnej Ústavno-demokratickej strany Japonska (CDPJ) Jošihika Nodu v nedeľu vyhlásil, že vzhľadom na výsledok volieb zvažuje podanie návrhu na vyslovenie nedôvery vláde. Jeho strana získala vo voľbách 22 kresiel a skončila tak na druhom mieste.



Krajne pravicová populistická strana Sanseito si od minulých volieb značne polepšila a získala až 15 kresiel. Jej zástupcovia si pozornosť získali napríklad šírením konšpiračných teórií na internete počas pandémie COVID-19 alebo kampaňou „Japonsko na prvom mieste“ a varovaniami pred „tichou inváziou cudzincov“.