Premiér Išiba gratuloval Trumpovi, chce sa s ním čo najskôr stretnúť

Tokio 7. novembra (TASR) - Japonský premiér Šigeru Išiba v stredu zablahoželal Donaldovi Trumpovi k jeho zvoleniu za prezidenta Spojených štátov. Dvojica sa dohodla na posilnení japonsko-amerického spojenectva. Išiba vyjadril nádej, že čo najskôr sa s novozvoleným prezidentom USA stretne osobne, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Išiba, ktorý sa ujal premiérskej funkcie začiatkom októbra, vo štvrtok spresnil, že v telefonickom rozhovore bol Trump veľmi priateľský. "Mal som taký dojem, že je to človek, s ktorým budem schopný komunikovať úprimne," povedal.



Japonský premiér vyjadril nádej, že bude "úzko spolupracovať s pánom Trumpom, aby sa japonsko-americké spojenectvo a japonsko-americké vzťahy dostali na novú úroveň".



USA a Japonsko sú navzájom najväčšími zahraničnými investormi. V Japonsku je umiestnených 54.000 príslušníkov americkej armády, väčšinou v južnej oblasti Okinawy, píše AFP.



"Pokiaľ ide o to, ako zvládnuť bremeno posilnenia japonsko-americkej aliancie, odlišné aspekty zahŕňajú financovanie, spôsobilosti a operácie," uviedol Išiba. S americkým prezidentom by chcel diskutovať o posilnení japonsko-americkej aliancie "z rôznych pohľadov vrátane konkrétneho vybavenia, operácií a integrácie, nielen z hľadiska peňazí".



Keď Trump zvíťazil vo voľbách v roku 2016, vtedajší premiér Šinzó Abe priletel do New Yorku, aby rokoval s vtedy novozvoleným prezidentom. Stal sa tak prvým zahraničným predstaviteľom, ktorý sa s Trumpom stretol v jeho mrakodrape na Manhattane.



Podľa japonských médií by si mohol Išiba naplánovať cestu do USA v čase jeho plánovanej návštevy Peru, kde sa zúčastní na summite Združenia pre hospodársku spoluprácu Ázie a Tichomoria (APEC), ktorý sa začína v nedeľu 10. novembra.