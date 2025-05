Premiér Jemenu odstúpil z funkcie, rada už vymenovala jeho nástupcu

Saná 3. mája (TASR) - Jemenský premiér Ahmad Awád bin Mubarak v sobotu vyhlásil, že pre neschopnosť v plnej miere vykonávať svoje právomoci v krajine, kde väčšinu populačných centier kontrolujú povstalci húsíovia, odstúpil z funkcie. Prezidentská rada za nového premiéra vymenovala ministra financií Salema Saleha Bin Brajka, píše TASR podľa správ agentúr Reuters, AP a AFP.



„Práve som sa stretol s Jeho Excelenciou predsedom prezidentskej rady Rašádom Alímím a odstúpil som z funkcie predsedu vlády,“ napísal Mubarak na sociálnej sieti X, kde zverejnil aj svoj rezignačný list. „Nemohol som uplatňovať svoje ústavné právomoci a prijímať potrebné rozhodnutia s cieľom reformy vládnych inštitúcií,“ napísal v liste.



Mubarak tvrdí, že napriek nepriaznivým podmienkam dokázal dosiahnuť „množstvo úspechov v krátkom čase“, pričom sa odvolal hlavne na fiškálne a administratívne reformy či boj proti korupcii.



V roku 2014 sa Iránom podporovaní povstalci húsíovia zmocnili jemenského hlavného mesta Saná a medzinárodne uznaná vláda z neho musela utiecť do prístavného mesta Aden. Vojenská koalícia štátov na čele so Saudskou Arábiou na podporu obkľúčených vládnych síl zasiahla o rok neskôr, ale bez väčšieho úspechu. Vojna v Jemene si vyžiadala státisíce obetí a vyvolala jednu z najhorších humanitárnych kríz na svete.



Húsíovia začali koncom roka 2023 útočiť na obchodné lode v Červenom mori a Adenskom zálive na znak solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy, kde Izrael spustil rozsiahlu vojenskú operáciu, ktorou reagoval na bezprecedentný útok militantného hnutia Hamas na svoje územie zo 7. októbra toho istého roka so stovkami obetí. Spojené štáty v reakcii na útoky húsíov vykonali niekoľko sérii odvetných úderov.