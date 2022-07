Premiér Johnson čelí kritike pre neúčasť na zasadnutí krízového tímu

Londýn 17. júla (TASR) - Britský premiér Boris Johnson počas víkendu čelil kritike pre svoju neúčasť na sobotňajšom zasadnutí bezpečnostného tímu britskej vlády COBRA. Ten zasadol mimoriadne pre vysoké teploty, ktoré majú Spojené kráľovstvo zasiahnuť začiatkom budúceho týždňa. TASR správu prevzala z agentúry DPA a webovej stránky denníka The Guardian.



Podpredsedníčka opozičnej Labouristickej strany Angela Raynerová Johnsona vyzvala, aby svoj post uvoľnil. Johnson podľa Raynerovej nie je schopný prevziať zodpovednosť. Krajina podľa jej slov potrebuje plán, ako ľudí chrániť pred horúčavami v práci, doprave, školách, nemocniciach či zariadeniach sociálnych služieb.



Zdroje z prostredia premiérovho úradu na Downing Street uviedli, že nie je nezvyčajné, keď zasadnutie tímu COBRA vedie namiesto premiéra iný člen vládneho kabinetu, píše The Guardian.



Mimoriadne zasadnutie tímu bolo zvolané pre vysoké teploty, ktoré majú Spojené kráľovstvo zasiahnuť začiatkom budúceho týždňa. Britská meteorologická služba Met Office vydala po prvý raz najvyšší (červený) stupeň výstrahy, pripomína DPA.



Červený stupeň bude v platnosti počas pondelka a utorka vo väčšine oblastí vo vnútrozemí Anglicka, kde môžu teploty dosiahnuť až 40 stupňov. Doterajšiu rekordnú teplotu 38,7 stupňa Celzia namerali 25. júla 2019 v Cambridge.



Johnson má v nedeľu vo vidieckom sídle britských premiérov Chequers organizovať večierok pre svojich podporovateľov, píše The Guardian. Premiér v predchádzajúcich mesiacoch čelil kritike v spojitosti s večierkami v sídle britského premiéra na Downing Street počas lockdownu v rokoch 2020 a 2021, pripomína DPA.



Samotný Johnson vo štvrtok 7. júla oznámil, že z funkcie premiéra i predsedu Konzervatívnej strany odstúpi. Plánuje tak urobiť po tom, ako bude zvolený nový líder konzervatívcov.



Ďalšie kolo hlasovania je na pláne v pondelok 18. júla a meno nového predsedu strany má byť známe do 5. septembra.