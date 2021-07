Premiér Johnson chce zrušiť nosenie rúšok aj odstup od 19. júla

Londýn 5. júla (TASR) - Zákon nebude od obyvateľov Británie od 19. júla vyžadovať nosenie rúšok v uzavretých verejných priestoroch a zachovávať odstup vo vzdialenosti najmenej jedného metra, povedal v pondelok britský premiér Boris Johnson. Informuje o tom agentúra AP.



Johnson tak potvrdil plány opätovne otvoriť spoločnosť napriek nárastu počtu prípadov koronavírusu. Právne sankcie budú podľa neho nahradené "informovanými rozhodnutiami" po tom, čo krajina vstúpi do konečnej fázy uvoľňovania lockdownu. Podľa neho by to malo platiť od 19. júla, finálne rozhodnutie o tom však padne 12. júla.



Na základe tohto rozhodnutia môžu Briti po niekoľkých mesiacoch odložiť rúška, aj keď v obchodoch a prevádzkovatelia dopravy môžu ich nosenie naďalej vyžadovať, pripomína AP. Môžu byť tiež odporúčané v niektorých uzavretých priestoroch.



V Británii zaznamenali viac než 128.000 úmrtí spojených s koronavírusom, čo je najvyšší počet obetí v západnej Európe, pripomína agentúra AFP. Krajina potvrdila, že súčasný nárast prípadov nákazy je spôsobený vysoko nákazlivým koronavírusovým variantom delta, ktorý prvýkrát objavili v Indii.



Variant delta je v súčasnosti v Británii za takmer všetkými prípadmi ochorenia COVID-19, masová vakcinácia však zastavila nárast počtu hospitalizácií či úmrtí.