Boris Johnson mal negatívne testy na koronavírus

Londýn 13. apríla (TASR) - Britský premiér Boris Johnson pokračuje v zotavovaní sa z ochorenia COVID-19 spôsobovaného novým koronavírusom a na radu svojich lekárov sa zatiaľ nevracia do práce. Oznámil to v pondelok popoludní jeho hovorca, informovala agentúra AP.



Johnsona v nedeľu prepustili z Nemocnice sv. Tomáša v Londýne a následne sa presunul do Chequers, oficiálneho vidieckeho sídla britských premiérov pri severozápadnom okraji hlavného mesta.



Hovorca predsedu vlády James Slack tiež potvrdil, že Johnson mal po prepustení z nemocnice už negatívny test na koronavírus. Poprel okrem toho tvrdenia, že by vláda zľahčovala vážnosť Johnsonovho stavu.



Johnsonovi (55) chorobu COVID-19 diagnostikovali 26. marca. Do londýnskej Nemocnice sv. Tomáša ho previezli v nedeľu 5. apríla po tom, čo sa jeho stav nezlepšoval. Deň na to ho presunuli na jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS) s vysokou teplotou a silným kašľom. V ďalších dňoch dostal kyslíkovú podporu, ale nebol napojený na pľúcnu ventiláciu. Z JIS na bežné nemocničné oddelenie ho presunuli vo štvrtok večer.



Premiér po odchode z nemocnice vyjadril vďačnosť pracovníkom Národného zdravotníckeho systému za záchranu svojho života s tým, že jeho ochorenie sa mohlo vyvíjať "jedným alebo druhým smerom".



Vo videu zverejnenom úradom vlády neskôr vyhlásil: "Porazíme tento koronavírus... a porazíme ho spolu. Aj keď sa tento boj v žiadnom prípade ešte neskončil, v tejto neuveriteľnej národnej bitke dosahujeme pokrok."



Jeho hovorca Slack v pondelok informoval, že Johnson cez víkend hovoril s ministrom zahraničných vecí Dominicom Raabom, ktorý je jeho zástupcom počas jeho ochorenia.