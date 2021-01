Premiér Johnson oznámil celoplošný lockdown v Anglicku

Londýn 4. januára (TASR) - Britský premiér Boris Johnson oznámil v pondelok večer nový celoplošný lockdown v Anglicku. Ľudí požiadal, aby avizované opatrenia dodržiavali už od tohto večera, hoci parlament ich bude schvaľovať v stredu. Očakáva sa, že v poradí tretí takýto lockdown potrvá najmenej do polovice februára v rámci boja proti novému rýchlejšie sa šíriacemu variantu koronavírusu.



Johnson v televíznom vystúpení vyhlásil, že krajina je v "kritickom momente", keď počty nových prípadov nákazy rýchlo narastajú vo všetkých jej častiach. Pripomenul, že tamojšie nemocnice sú pod najväčším tlakom od začiatku pandémie.



Nový variant koronavírusu sa šíri "frustrujúcou a alarmujúcou" rýchlosťou, uviedol tiež Johnson, čo podľa jeho slov znamená, že "je oveľa, oveľa pravdepodobnejšie, že sa ním nakazíte". Ľudí preto vyzval, aby "zostali doma", uviedla televízia Sky News.



Výnimkou zo zákazu vychádzania bude dochádzanie do práce, ak ľudia nemôžu pracovať z domu, nákup nevyhnutných potrieb ako potraviny a lieky, poskytnutie pomoci zraniteľným osobám, návšteva lekára lebo test na koronavírus, ako aj cvičenie jedenkrát denne.



Na dištančné vzdelávanie prejdú od utorka všetky školy a univerzity. Uzavreté budú tiež všetky obchody a prevádzky služieb ako kaderníctva, ktoré nie sú nevyhnutné. Reštaurácie budú môcť predávať len jedlo, ktoré si zákazníci vezmú so sebou, píše agentúra AP.



V pondelok bolo v Anglicku v nemocniciach 26.626 pacientov s ochorením COVID-19, čo je o vyše 30 percent viac ako pred týždňom a o 40 percent nad maximom z prvej vlny pandémie na jar minulého roka.