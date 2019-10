Premiér Johnson pripisuje vinu za odklad brexitu parlamentu

Londýn 28. októbra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v pondelok uviedol, že vinu za to, že Británia neopustí Európsku úniu 31. októbra, nenesie on, ale parlament. Informovala o tom agentúra AP.



EÚ v pondelok rozhodla o flexibilnom odklade brexitu do 31. januára 2020 po tom, čo sa Johnsonovi nepodarilo v Dolnej snemovni britského parlamentu presadiť svoj návrh brexitovej dohody tak, aby Británia mohla úniu opustiť v plánovanom termíne, teda 31. októbra. Johnson o odklad termínu požiadal EÚ na príkaz parlamentu, pričom jeho žiadosť nebola podpísaná. Celé týždne totiž tvrdil, že Británia EÚ opustí 31. októbra "nech sa stane, čo sa stane", teda buď s dohodou, alebo bez nej.



Premiérov hovorca James Slack tvrdí, že Johnson zabezpečil "vynikajúcu novú dohodu a stanovil harmonogram jej prijatia, ktorý by Spojenému kráľovstvu umožnil odísť (z EÚ) 31. októbra s touto dohodou - parlament ju však zablokoval".



Slack tiež povedal, že Johnson ešte nevidel list, ktorým EÚ potvrdzuje odklad brexitu.



Londýnsky starosta Sadiq Khan privítal rozhodnutie EÚ o odklade termínu brexitu do konca januára a označil ho za "dobrú správu", ktorá eliminovala "bezprostredné riziko katastrofického" brexitu bez dohody. "Nastal čas dať posledné slovo v otázke brexitu britskej verejnosti," napísal na Twitteri Khan.



Boris Johnson predloží v pondelok poslancom Dolnej snemovne britského parlamentu návrh, aby sa predčasné voľby konali 12. decembra, avšak na jeho schválenie potrebuje dve tretiny hlasov poslancov. Vláda je rozhodne proti usporiadaniu druhého referenda o odchode Británie z EÚ.