Premiér Johnson prirovnal Zelenského k Winstonovi Churchillovi

Londýn 24. marca (TASR) - K niekdajšiemu premiérovi Winstonovi Churchillovi, ktorý v Spojenom kráľovstve vládol v časoch druhej svetovej vojny, prirovnal vo štvrtok úradujúci britský premiér Boris Johnson ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Informovala o tom agentúra DPA.



"Myslím si, že prezident Zelenskyj sa ukázal byť ako celkom pozoruhodný vodca svojho ľudu – zhromaždil ho a bol jeho hlasom," povedal Johnson podľa agentúry PA pre londýnsku stanicu LBC.



"On vie – ako to o sebe povedal Churchill –, že možno nebol levom, ale mal tú česť zarevať," podotkol Johnson.



"Tým levom bol ukrajinský ľud, a on (Zelenskyj) vyjadril jeho vôľu a zmysel pre odpor," dodal podľa DPA britský premiér.