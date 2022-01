Premiér Johnson sa ospravedlnil za účasť na párty počas lockdownu

Londýn 12. januára (TASR) - Britský premiér Boris Johnson sa v stredu pred zákonodarcami ospravedlnil za to, že sa počas lockdownu zúčastnil na večierku v záhrade svojho úradu na Downing Street 10. Opozičné výzvy na jeho rezignáciu však odmietol. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



"Chcem sa ospravedlniť. Viem, že milióny ľudí v tejto krajine sa za uplynulých 18 mesiacov mimoriadne obetovali. Poznám trápenie, ktorým si prešli. Nemohli sa rozlúčiť so svojimi príbuznými, nedokázali žiť svoj život tak, ako by chceli. Chápem hnev občanov, keď si myslia, že na Downing Street sa nedodržiavajú pravidlá," povedal Johnson v Dolnej snemovni britského parlamentu.



Britský premiér čelí kritike v súvislosti s viacerými údajnými nepovolenými večierkami. Pobúrenie vyvolala ešte vlani fotografia zachytávajúca Johnsona, jeho manželku a ďalších hostí v záhrade sídla predsedu vlády. Kauza sa opäť rozhorela tento týždeň po tom, ako unikol e-mail (z mája minulého roka), v ktorom hlavný sekretár predsedu vlády Martin Reynolds pozýva viac ako stovku kolegov na večierok v čase, keď boli zhromaždenia zakázané. Reynolds v ňom doslova napísal, že hostia si majú na oslavu priniesť vlastný "chľast". Vládny kabinet porušenie protipandemických pravidiel poprel. Vraj nešlo o večierok, ale o pracovné stretnutie. To isté zopakoval aj Johnson.



"Sídlo predsedu vlády je veľké a jeho súčasťou je aj záhrada, ktorá bola neustále využívaná na pobyt na čerstvom vzduchu. Keď som 20. mája 2020 tesne po 18.00 h vyšiel na záhradu – aby som sa poďakoval skupinám zamestnancov a o 25 minút neskôr vrátil do svojej kancelárie, aby som pokračoval v práci – skutočne som veril, že ide o pracovnú udalosť," vyhlásil v stredu Johnson.



Líder opozičnej Labouristickej strany Keir Starmer Johnsona vyzval, aby odstúpil. Premiér na to reagoval so slovami, že si najskôr počká na závery vyšetrovania a až potom sa rozhodne, či z nich vyvodí politickú zodpovednosť.