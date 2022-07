Japonský premiér Kišida: Šinzó Abe je po streľbe vo veľmi vážnom stave

Na snímke nemocnica, do ktorej previezli bývalého japonského premiéra Šinzóa Abeho v piatok 8. júla 2022. Foto: TASR/AP

Washington/Bangkok 8. júla (TASR) - Súčasný predseda japonskej vlády Fumio Kišida vyhlásil, že expremiér Šinzó Abe, ktorého v piatok postrelili, je. TASR správu prevzala z agentúry AFP.Kišida označil streľbu na Abeho začin a dodal, že sa modlí za to, aby prežil.povedal.zdôraznil.Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vyjadril v piatok v súvislosti s postrelením dlhoročného spojenca Washingtonu Abeho znepokojenie a smútok.povedal Blinken novinárom na stretnutí šéfov diplomacie skupiny G20 na indonézskom ostrove Bali. Dodal, že Spojené štáty sú z tohto incidentuŠok zo streľby na bývalého predsedu japonskej vlády tlmočil aj thajský premiér Prajut Čanóčchá. Thajský minister zahraničných vecí Dón Póramatvinaj novinárom v Bangkoku povedal, že Čanóčchá a Abez tohto násilného skutku vyjadril aj indický premiér Naréndra Módí.Šinzóa Abeho (67) postrelili v piatok počas jeho prejavu v rámci kampane pred nedeľňajšími voľbami v meste Nara. Tamojšie úrady zadržali 42-ročného muža, ktorý na niekdajšieho ministerského predsedu pravdepodobne strieľal odzadu.Televízna stanica TBS informovala, že expremiéra útočník postrelil do ľavej strany hrudníka a zjavne i do krku. Japonská tlačová agentúra Kjódó uviedla, že expremiéra previezli do nemocnice so zástavou srdca, aj keď bol pôvodne bezprostredne po streľbe pri vedomí a komunikoval.Abe zastával funkciu premiéra dve funkčné obdobia – od decembra 2012 do septembra 2020 – a bol tak doposiaľ najdlhšie slúžiacim predsedom vlády Japonska.