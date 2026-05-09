Premiér: Koaličná rada by mala rokovať o prorastových opatreniach
Autor TASR
Bratislava 9. mája (TASR) - Koaličná rada by mala vo štvrtok (14. 5.) rokovať o opatreniach na podporu ekonomického rastu. Prvé rozhodnutia by mohli byť prijaté na následnom rokovaní vlády. Informoval o tom predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) s tým, že postup pri predkladaní „prorastových“ opatrení dohodol s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD).
Medzinárodná agentúra Fitch Ratings potvrdením slovenského ratingu na úrovni A- so stabilným výhľadom podľa premiéra vo svojom odôvodnení uznala význam a efektívnosť konsolidácie verejných financií. „Konsolidáciou sa nám podarilo znížiť aj deficit v roku 2024, aj v roku 2025, a to pod plánovanú úroveň,“ skonštatoval. Za dobrú správu pre finančnú dôveryhodnosť Slovenska považuje Fico i predaj štátnych dlhopisov za 700 miliónov švajčiarskych frankov zahraničným investorom.
Pozornosť upriamil aj na schválenie návrhu nového rekodifikovaného Občianskeho zákonníka na stredajšom (6. 5.) rokovaní vlády. „Súčasný platí od roku 1964, prešiel stovkami zmien, potrebujeme novú právnu normu, s veľkou pozornosťou budem sledovať diskusiu v parlamente a vo verejnosti, pretože Občiansky zákonník upravuje a reguluje náš každodenný život,“ podotkol predseda vlády. Vyzdvihol prácu tímu okolo ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) i celej rekodifikačnej komisie.
„Za zmienku stojí aj novelizácia zákona o liekoch, ktorá prináša novú právnu úpravu preplácania liekov na výnimku, či novelizácia zákona o sociálnych službách alebo nová právna úprava tzv. autonómnych vozidiel,“ povedal s tým, že o chvíľu bude možné vidieť v Bratislave prvé autá, ktorým sa bude točiť volant bez toho, aby za ním niekto sedel. „Mám k tejto technológii veľký rešpekt, ale nemôžeme sa brániť pokroku,“ doplnil. Ide zároveň podľa jeho slov o jednu z ciest, ako do budúcnosti riešiť akútny nedostatok pracovnej sily na Slovensku.
