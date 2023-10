Premiér Kurti obvinil Srbsko z pokusov o anexiu severu Kosova

Priština 2. októbra (TASR) - Kosovský premiér Albin Kurti v pondelok obvinil Srbsko z pokusov o anektovanie severnej časti Kosova, kde žije srbská väčšina. Nedávne zrážky v tejto oblasti medzi políciou a ozbrojencami označil za súčasť tohto plánu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Ozbrojenci v nedeľu 24. septembra zastrelili policajta na severe Kosova a potom sa na niekoľko hodín zabarikádovali v pravoslávnom kláštore v obci Banjska. Troch z nich kosovská polícia počas obliehania zastrelila.



Polícia podľa Kurtiho zhabala dokumenty, v ktorých sa uvádzalo, že tento teroristický útok bol súčasťou rozsiahlejšieho plánu s cieľom anektovať sever Kosova prostredníctvom koordinovaných útokov na desiatky pozícií v tejto oblasti.



"Nasledovalo by vytvorenie koridoru do Srbska s cieľom umožniť dodávky zbraní a vojakov," uviedol premiér na sociálnej sieti.



Kosovské úrady v reakcii na zrážky pozatýkali viacero podozrivých a traja zadržaní ozbrojenci sú vo väzbe. Zhabali aj množstvo zbraní.



Spojené štáty v piatok upozornili, že Srbsko na hraniciach s Kosovom zhromažďuje ozbrojené sily. Vyzvali Belehrad, aby ich stiahol a zabránil destabilizácii situácie. Británia uviedla, že do oblasti vysiela vojakov na posilnenie mierovej misie pod vedením NATO (KFOR).



Člen významnej srbskej politickej strany v Kosove Milan Radoičič sa priznal, že viedol ozbrojencov, ktorá sa koncom minulého týždňa dostala do konfliktu s kosovskou políciou. Následne oznámil svoju rezignáciu, akúkoľvek pomoc Belehradu však poprel.



Medzi Srbskom a Kosovom panujú napäté vzťahy od konca 90. rokov, keď v bývalej srbskej provincii proti sebe bojovali srbské jednotky a albánski povstalci. Kosovo, kde žijú prevažne Albánci, vyhlásilo jednostranne nezávislosť od Srbska vo februári 2008, Belehrad ho však stále považuje za svoju súčasť. Z približne 1,8 milióna obyvateľov Kosova je asi 120.000 etnických Srbov.